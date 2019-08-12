شكرا لقرائتكم خبر عن عشان يكبر بسرعة وصحته تبىقى حديد..5 أكلات ابعدى طفلك عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التغذية السليمة للطفل هى أساس النمو الصحى، لذلك ينصح الأمهات دائما بالاهتمام بتغذية طفلها وإعطائه الأكلات الصحية التى تحافظ عليه وتحميه من الأمراض وتساعد على بناء عضلاته ونموه.

وحسب ما ذكره موقع nytimes فأن هناك بعض الأكلات التى ينصح بعد اعطائها للأطفال نظرا لأضرارها الصحية وهى:



تغذية الطفل

1:ابعدى طفلك عن الوجبات السريعة والجاهزة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والمقليات واستبدليها بالخضروات والفواكه الصحية.

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2: ينصح بالحد من تناول السكريات والحلويات، حتى لا يتعرض الطفل للسمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم مما يؤدى للإصابة بمرض السكر.

3:الابتعاد عن اللحوم المصنعة مثل اللانشون، البسطرمة، السجق"، حيث تحتوى على مواد حافظة تؤثر على صحة ونمو الطفل وتعرضه للأمراض.

4:ينصح بتجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على ألوان صناعية، نظرا لتأثيرها على صحة الطفل.

5:شجعى طفلك على تجنب شراء الأطعمة التى تحتوى على مواد حافظة مثل البطاطس المقلية والمقرمشات من الخارج ، وقومى باعداداها لأطفالك فى المنزل.