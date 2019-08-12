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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفتة واللحمة.. 5 أطعمة ومشروبات تقلل الحموضة فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحموضة من المشاكل الصحية الشائعة التى تحدث بشكل كبير بعد تناول الفتة واللحمة فى عيد الأضحى المبارك، ويمكننا أن نقلل الحموضة ومشاكل الهضم من خلال مجموعة من المشروبات والأطعمة نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب موقع prevention.أطعمة ومشروبات تقلل الحموضة فى عيد الأضحى
الزنجبيل
له خصائص مضادة للالتهابات تساعد في تهدئة ارتداد حمض المعدة أو الحموضة، لذا قم بتقطيع شرائح الزنجبيل الطازج ونقعها في الماء الساخن وشرب هذا الشاى بعد تناول الطعام لتقليل الحموضة والارتجاع.الموز
الموز من الأطعمة التى تعمل على تحييد حموضة المعدة وتساعد في تخفيف الأعراض، لأنه من الأطعمة القلوية.
يمكن أن يساعد في مكافحة حموضة المعدة، واختر الزبادى خالى الدسم أو اللبن الرايب لتخفيف حموضة المعدة وتقليل الضغط على العضلة العاصرة للمريء.الخضروات الورقية
مثل اللفت ، والسبانخ هي أيضًا قلوية للغاية وتساعد على تخفيف الحموضة وتمنع ارتجاع الحمض المعدى.الشوفان
جميع الحبوب الكاملة تمنع أعراض الحموضة وارتجاع المرئ، ولكن قد يكون دقيق الشوفان من أفضل الأطعمة التى تساعد على ذلك، لأن قوامه السميك والجيلاتيني يساعد على تلطيف بطانة معدتك.
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