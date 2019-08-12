شكرا لقرائتكم خبر عن احذر : المشروبات الغازية الدايت تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت صحيفة The Sun البريطانية، من المشروبات الغازية الدايت، لأنها قد تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، والخرف، فقد كشفت الأبحاث التي أجريت هذا العام، أن شرب علبتين أو أكثر يوميًا، يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار الربع وأمراض القلب بنسبة الثلث.

وجدت دراسة أخرى في السابق، وجود صلة بين شرب المشروبات المحلاة صناعيا والخرف، فقد ادعت الدراسة الأمريكية، أن أولئك الذين شربوا علبة من المشروبات الغازية ​​المحلى صناعياً كانوا أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 2.9 مرة.



المروبات الغازية الدايت تزيد من خطر الاصابة بامراض القلب والخرف

ووجد فريق من كلية الطب بجامعة بوسطن أيضًا، أنه يعرض الأشخاص لثلاثة أضعاف خطر الإصابة بأكثر أشكال السكتة الدماغية شيوعًا مقارنة بالذين لا يتناولونها.

وقالوا إن التأثير على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ظل قائما، لكن النتائج التي نشرت في عام 2017 ،ودعا آخرون إلى مزيد من التحقيق.

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ويعتقد الباحثون أيضًا أن تناول المشروبات الغازية بكميات كبيرة يمكن أن يتلف الأوعية الدموية ويؤدي إلى التهاب مزمن، وفقًا لما ذكرته ميديكال نيوز ديلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة أثبتت أيضا، أن المحليات الصناعية تعزز الشهية، وتجعلك ترغب في تناول المزيد من الطعام، لذلك قد يعرضك لخطر أكبر للسمنة ومرض السكري.

وجد العلماء في مستشفى ماساتشوستس العام، أن مادة التحلية "الأسبارتام" الموجودة في بعض مشروبات الحمية الغذائية، تزيد بالفعل من خطر الاصابة بالسمنة..

وفقًا لتقريرهم المنشور على الإنترنت في علم وظائف الأعضاء التطبيقي والتغذية والتمثيل الغذائي، فإن السبب في ذلك هو أن المنتج البديل لعنصر السكر ،" فينيل ألانين"، يعطل معدل الأيض" الحرق "، وبالتالي يزيد من فرص زيادة الوزن.