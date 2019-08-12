شكرا لقرائتكم خبر عن مرة واحدة تكفى.. تعرف على الكمية الآمنة من لحم الضأن فى أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فوق صوت لحم الضأن فى عيد الضحى المبارك،فهو المعروف بعيد "اللحمه"، فبجانب أنه من الأساسيات فى العيد فهو يحتوى على فوائد هامة لصحة الإنسان، فالضأن من اللحوم الحمراء الغنية بالحديد ، كما يحتوي على عدد من الفيتامينات والمعادن، ويتميز بارتفاع نسبة البروتين به.

ووفقا لموقع" healthline " يحتوي كل 100 جرام من لحم الضأن على 258 سعر حراري، و57% ماء، 25.6 جرام بروتين، 16.5 جرام دهون، 0.23 جرام أوميجا 3، 0.9 جرام أوميجا 6

فوائد لحم الضأن لجسم الانسانتقوية العضلات

يحتوي لحم الضأن على نسبة عالية من البروتين وجميع الأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم، الأمر الذي يعد مهماً في بناء كتلة العضلات، خاصة لدى كبار السن.

التخلص من الأنيميا وفقر الدم

لحم الضأن من أفضل المصادر الغذائية الغنية بحديد الهيم الذي يسهل امتصاصه، ويتواجد في لحوم الحيوانات بشكل أكبر من النباتات

Advertisements

كما يحتوي لحم الضأن على فيتامين B12 المهم في تشكيل الدم وتحسين وظائف المخ، وعادة ما يسبب نقص هذا الفيتامين الإصابة بالأنيميا والتلف العصبي، إلى جانب فيتامين B13، اللازم لأداء الجسم وظائفه، بينما يؤدي نقصه إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

أضرار الافراط فى تناول لحم الضأن

الإفراط فى تناول لحم الضأن يعد خطر على مرضى القلب وذلك بسبب ارتفاع معدلات الكوليسترول الذى يزيد من خطر الاصابه بتصلب الشرايين والاصابه بالجلطات وزيادة الضغط على عضله القلب

تعرف على الكمية الآمنه لتناول لحم الضأن فى عيد الاضحى

يجب تقليل الكمية التي يتم تناولها من اللحوم بشكل عام، حيث يسمح بتناول لحم الضأن مرة واحدة أو مرتين فقط خلال أيام العيد ، ويعد 70 جرام من لحم الضأن بمثابة الكمية المناسبة التى لا تضر بجسم الانسان ولا صحته .