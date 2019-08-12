شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الفتة.. تعرف على المحرمين من الاستمتاع بها بأمر الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من أهم مظاهر الأحتفال بعيد الأضحى هو تناول اللحوم والفته والتى تعد من أشهر الأطعمه الشعبية المشهورة على السفره المصرية فى موسم الأعياد،ولكنها من الوجبات الدسمة والتى تحتاج إلى وقت طويل لهضمها وقد يكون لها تأثير على الصحة لبعض الأشخاص الذين يعانون من بعض الأمراض .

الفته غنية بالعديد من المكونات مثل اللحوم والأرز والخبز والسمن والزيوت والدهون الكثيرة بالإضافة إلى الثوم والخل والطماطم وجميعها تحتاج إلى وقت طويل للهضم وتؤدى إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون بالجسم وبالتالى ارتفاع نسبه السكر فى الدم وحدوث اضطرابات بمستوى ضغط الدم.

أشخاص محرمون من تناول الفته فى العيد تعرف عليهم:

- مرضى الضغط والسكر، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكربوهيدرات التي يمكن أن تسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

- مرضى الكبد، لأنه يتم استخدام كمية كبيرة من الدهون والسمن ،وهذه الدهون تضر صحة الكبد.

Advertisements

- مرضى الكلى والقولون، وذلك لأن الفتة تحتوي على سعرات حرارية عالية، وصعبة الهضم، فضلًا عن الصلصة التي يتم إضافتها على الفتة، التي تسبب مشكلات في الكلى والمعدة.

- مرضى القلب، لأنها ترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

مرضى المعدة لكثره مكوناتها التى تزيد من الشعور بالحموضه ، ويجب الحرص على تناول السلطة الخضراء والزبادى مع الفته لتسهيل هضمها وتخفيف حده أثرها على المعده .