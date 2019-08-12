أداة بسيطة تساعد في علاج الشخير المزمن

يعاني الملايين حول العالم من الشخير الذي يؤرق نوم شركائهم وأي شخص يتواجد معهم في الغرفة، لكن هذه الأداة البسيطة يمكن أن تشكل حلاً مناسباً لهذه المشكلة.

ويعتقد معظم الناس أن الشخير غير ضار، وهو مصدر إزعاج في كل الأحوال. ومع ذلك، فإنه في الواقع يمكن أن يكون ضاراً بصحتك، فالجميع يحتاج إلى نوم جيد ليلاً ليريحوا أجسادهم ويعيشوا حياة صحية.

ويحدث الشخير عندما تغلق الشعب الهوائية جزئياً، مما يؤدي إلى صدور صوت مزعج، لكن منتجي سيلانت سنور يؤكدون أنها قادرة على إيقاف الشخير.

وبخلاف المنتجات الأخرى الموجودة في السوق، تستخدم سيلانت سنور أسلوباً فعالاً وناعماً لتوسيع الممرات الأنفية، لتسمح بمرور الهواء دون أية عوائق.

ويتواصل الهواء الذي يتدفق عند استخدام سيلانت سنور بشكل أسرع مع جسمك، مما يشجعه على تبني التنفس الأنفي الذي يؤدي إلى دورة نوم صحية، وما عليك سوى دفع الأداة عبر فتحة الأنف، والاحتفاظ بالمغناطيس في مكانه.

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وهناك العديد من الطرق التي يلجأ إليها الأشخاص الذين يعانون من الشخير، لكن سيلانت سنور تقدم طريقة أكثر فعالية، فهي تقلل من إزعاج الشخير من أول استخدام، بحسب موقع برايم لايف تيبس.

ويعتقد الكثيرون أن وضع شيء داخل الأنف يمكن أن يكون مصدر إزعاج، إلا أن تصميم سايلنت سنور المصنوعة من السيليكون مناسبة لفتحة الأنف، وبسبب المغناطيس المزودة به لا تسقط، وتحفز الأعصاب الحسية مما يمنحك ليلة نوم هادئة.

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