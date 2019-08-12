طريقة تحضير وإعداد كوكيز التمر لضيافة العيد

القاهرة - لايف ستايل

مقادير كوكيز التمر لضيافة العيد

- مقادير الكوكيز : الزبدة : ربع كوب (طرية)

السكر البني : كوب

البيض : 1 حبة

الماء : ربع كوب

الفانيليا : ملعقة صغيرة

طحين : 2 كوب

بيكنج صودا : ثلاثة أرباع الملعقة الصغيرة

ملح : ربع ملعقة صغيرة - التمر : كوب (مفروم مكعبات صغيرة)

- الماء : ثلاث أرباع الكوب

- سكر : ملعقة كبيرة طريقة تحضير كوكيز التمر لضيافة العيد Advertisements ضعي التمر المفروم والماء والسكر في قدر على نار متوسطة واتركي المزيج حتى يغلي.

حففي النار وحركي من وقت لآخر حتى يصبح المزيج سميكاً ثم ازيليه عن النار واتركيه ليبرد.

سخني الفرن على حرارة 350 درجة.

بطني صينية الكوكيز بورق الزبدة.

اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح المزيج هش وكريمي.

أضيفي البيضة وربع كوب الماء والفانيلا واخفقي حتى تمتزج المكونات.

اخلطي الطحين مع البيكنج صودا والملح وأضيفي المزيج بالتدريج مع الخفق لخليط البيض والسكر والزبدة حتى تمتزج المكونات.

اسكبي العجين في الصينية على شكل كرات بواسطة ملعقة البوظة أو ملعقة كبيرة.

وزعي نصف ملعقة من خليط التمر فوق الكوكيز وربتي عليها قليلاً.

أدخلي الصينية للفرن المحمى مسبقاً لمدة 10 – 12 دقيقة.

ازيلي الصينية من الفرن واتركيها لتبرد قليلاً ثم قدمي الكوكيز دافئاً أو بارداً حسب الرغبة. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا طريقة إعداد وتحضيرحلوى الماكرون بالفانيليا والتوت الاحمر

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