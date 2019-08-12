طريقة تحضير وإعداد كوكيز الشوكولاتة اللذيذة

القاهرة - لايف ستايل
مقادير كوكيز الشوكولاتة اللذيذة
- دقيق : كوب وربع
- ملح : ملعقة صغيرة
- بيكربونات الصوديوم : ملعقة صغيرة
- الزبدة : ملعقتان صغيرتان
- السكر الناعم : ثلاث أرباع الكوب
- السكر البني : ثلاث أرباع الكوب
- الفانيليا : ملعقة صغيرة (السائلة)
- البيض : 2 pcs
- بودرة الكاكاو : كوبان (غير المحلاة)
طريقة تحضير كوكيز الشوكولاتة اللذيذة
1- يسخّن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية.
2- يخلط، في وعاء، الدقيق والملح و"بيكربونات الصوديوم"، بواسطة الخلاط اليدوي.
3- يخلط، في وعاء ثان، الزبدة والسكر والفانيليا بواسطة الخلاط اليدوي.ثم، يضاف البيض، مع الاستمرار في الخلط.
4- ثم، يسكب خليط الدقيق، مع الاستمرار في الخلط بغية أن يتشكّل خليط متماسك، ثم تضاف الشوكولاتة، مع الاستمرار في الخلط.
5- يوزّع هذا الخليط بواسطة ملعقة "الآيس كريم"، في صينيّة الخبز، ويدخل الفرن لـ10 دقائق.
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