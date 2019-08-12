شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون مفتاح انتشار سرطان البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق دولي من الباحثين عن كيفية تغيير خلايا سرطان البنكرياس العدوانية بيئتها للتمكن من المرور السهل إلى أجزاء أخرى من الجسم – وهو السبب الرئيسي للوفاة المرتبطة بسرطان البنكرياس.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف الباحثون أن بعض أورام البنكرياس تنتج أكثر من جزيء يسمى "بيرليكان" لإعادة تشكيل البيئة المحيطة بهم، مما يساعد خلايا السرطان على الانتشار بسهولة أكبر إلى أجزاء أخرى من الجسم ، ويحميها أيضًا من العلاج الكيميائي.

وفي تجربة على الفئران ، أظهر الباحثون أن خفض مستويات الـ "بيرليكان" أظهر انخفاضًا في انتشار سرطان البنكرياس وتحسين الاستجابة للعلاج الكيميائي.

وقال الأستاذ الدكتور "بول تيمبسون" ، رئيس مختبر الغزو والانبثاث ، والدكتور توماس كوكس ، رئيس مجموعة ماتريكس والميتاستاسيس ، في معهد غارفان للبحوث الطبية ، قد يوفر البحث طريقًا جديدًا واعداً لخيارات علاج أكثر فعالية للأفراد المصابين بسرطان البنكرياس وغيرها.

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وجدير بالذكر أن سرطان البنكرياس أحد أكثر أشكال السرطان فتكًا، حيث يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات حوالي 9٪ في أستراليا.

وفي مراحله المبكرة ، لا تظهر سرطانات البنكرياس في كثير من الأحيان أي علامات أو أعراض واضحة ، وعندما يتم تشخيص السرطان ، يبدأ انتشاره خارج البنكرياس.

وتم نشر نتائج الدراسة مؤخراً في مجلة “Nature Communications”.