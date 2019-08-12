خسارة الوزن ونسف الدهون في ايام باتباع رجيم التوست

تعتبر خسارة الوزن وحرق الدهون من الاهداف التي تريد الكثيرات تحقيقها. فهذا يساعد على الظهور بأجمل إطلالة وعلى الحفاظ على الصحة. وافضل ما يمكن القيام به لهذه الغاية هو اعتماد نظام حياتي وغذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام. لكن يمكن ايضاً اللجوء الى حميات مختلفة تساعد على خسارة الوزن بسرعة وسهولة اكبر ومنها رجيم التوست.

طرق تطبيق رجيم التوست ل خسارة الوزن



يمكن اتباع رجيم التوست من اجل خسارة الوزن واستعادة الرشاقة ونحت القوام بطريقتين مختلفتين ولمدة اسبوع واحد.

الطريقة الاولى



اليوم الاول

الفطور

بيضة مسلوقة وقطعة من التوست الاسمر مع كوب من الشاي الخالي من السكر.

الغداء

شريحتان من اللحم المشوي الخالي من الدسم، طبق سلطة، مع طبق من الخضار المسلوقة.

العشاء

كوب من الحليب قليل الدسم مع بيضة مسلوقة وقطعة من التوست الاسمر.

اليوم 2



الفطور

قطعة من الجبن قليل الدسم، كوب من الشاي او القهوة من دون سكر، قطعة من التوست الاسمر.

الغداء

فواكه بكمية غير محددة.

العشاء

كوب من اللبن الزبادي قليل الدسم، قطعة من الجبن قليل الدسم، شريحة من التوست الاسمر مع طبق سلطة.

اليوم 3

الفطور

4 حبات تمر مع كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم.

الغداء

قطعتان من الدجاج المشوي الخالي من الدسم مع طبق سلطة وآخر من الخضار المسلوقة.

العشاء

بيضتان مسلوقتان مع قطعة من التوست الاسمر.



اليوم 5

يسمح في هذا اليوم بتناول اي نوع من الطعام لكن من دون مبالغة وبكميات ومحددة. فهذا لا يمنع خسارة الوزن.

اليوم 6

الفطور

قطعتا جبنة متوسطتان قليلتا الدسم، كوب من عصير البرتقال.

الغداء

شريحتا لحم مشوي من دون دهن، طبق سلطة مع طبق خضار مشوية.

العشاء

حسب الرغبة على ان يحتوي على مكونات صحية.

اليوم 7

الفطور

قطعة جبنة قليلة الدسم مع قطعة من التوست الاسمر وكوب شاي او قهوة خال من السكر.

الغداء

قطعتان من لحم الدجاج المشوي الخالي من الدسم، طبق من السلطة مع طبق خضار مشوية.

العشاء

كوب من عصير البرتقال، كوب من اللبن الزبادي، قطعة من التوست الاسمر.

الطريقة الثانية



اليوم الاول



الفطور

قطعة من التوست الاسمر مع قطعة من الجبنة قليلة الدسم وكوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر.

الغذاء

طبق من الخضار المشوية، قطعتا دجاج متوسطتا الحجم مشويتان، طبق سلطة.

العشاء

قطعتا دجاج متوسطتا الحجم مشويتان مع طبق من السلطة الخضراء.

العشاء

كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم، كوب من عصير البرتقال الطبيعي مع قطعة من التوست الاسمر.

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اليوم 2

الفطور

كوب من القهوة او الشاي من دون سكر، بيضتان مسلوقتان مع قطعة من التوست الاسمر.

الغداء

قطعتا سمك مشوي مع طبق سلطة.

العشاء

قطعتا جبنة منزوعة الدسم مع قطعة من التوست الاسمر.

اليوم 3

الفطور

قطعة من التوست الاسمر، بيضة مسلوقة مع كوب من الشاي الخالي من السكر.

الغداء

طبق سلطة مع قطعتي لحم مشوي وطبق من الخضار المسلوقة او المشوية.

العشاء

بيضة مسلوقة مع كوب من الحليب قليل الدسم وقطعتين من التوست الاسمر.





اليوم 4

الفطور

قطعة من التوست مع كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر، قطعة من الجبنة قليلة الدسم.

الغداء

فواكه من نوع واحد حسب الرغبة.

العشاء

قطعة من التوست مع كوب من اللبن قليل الدسم وقطعتين من الجبنة قليلة الدسم.

اليوم 5

الفطور

كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم مع 4 حبات تمر.

الغداء

قطعتا دجاج مشوي متوسطتا الحجم، طبق خضار مسلوقة، طبق سلطة.

العشاء

قطعة توست اسمر مع بيضتين مسلوقتين.



اليوم 6

الفطور

قطعة من التوست الاسمر مع قطعة من الجبنة قليلة الدسم وكوب من عصير البرتقال.

الغداء

طبق خضار مشوية مع قطعتين من اللحم المشوي الخالي من الدسم وطبق سلطة.

العشاء

يسمح بتناول الطعام بشكل عادي لكن مع مراعاة الكمية والنوع الصحي.

اليوم 7

يمكن في هذا اليوم تناول اي نوع من الطعام لكن من دون مبالغة وبكميات مختلفة. والافضل عدم اتباع هذا الرجيم لأكثر من اسبوع على ان يلي ذلك اعتماد نظام حياتي صحي يساعد على الحفاظ على نتيجة خسارة الوزن التي تم تحقيقها.

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