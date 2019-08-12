كوتينيو و3 لاعبين يقربون نيمار من العودة لبرشلونة

قالت تقارير فرنسية إن نادي برشلونة الإسباني مستعد للتخلي عن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى صفوف الفريق الكتالوني قبل غلق فترة الانتقالات الصيفية في إسبانيا وفرنسا يوم 2 سبتمبر/أيلول المقبل.

وارتبط نيمار بالعودة لبرشلونة خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إسبانية عدة إلى اقتراب كوتينيو من الرحيل عن الفريق رغم فشل عودته إلى الدوري الإنجليزي عبر فريقي توتنهام هوتسبير أو مانشستر يونايتد.

ووفقا لما ذكرته إذاعة راديو "مونت كارلو" الفرنسي، فإن النادي الكتالوني سيعرض خدمات كوتينيو على سان جيرمان مقابل التخلي عن نيمار، ومن المتوقع أن تتم هذه الصفقة نظرا لرغبة الأخير في العودة إلى أجواء قلعة "كامب نو".



وأشارت الإذاعة إلى أن النادي الفرنسي يخطط لضم 3 لاعبين، على رأسهم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، بالإضافة لحارس وظهير، حيث إن الأموال التي سيحصل عليها من صفقة نيمار ستساعده في إبرام هذه الصفقات.

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وحتى يتم التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين حول رحيل اللاعب، لا يزال موقف النجم البرازيلي مجمدا، حيث لم يضمه الألماني توماس توخيل مدرب سان جيرمان لقائمة مباراة افتتاح الموسم الجديد من الدوري الفرنسي، في الوقت الذي يبدو فيه مستقبله مع بطل فرنسا في مهب الريح.

كما صبت جماهير الفريق غضبها على نيمار أثناء وجوده في مدرجات ملعب حديقة الأمراء لمتابعة مباراة فريقه أمام نيم أوليمبيك في مستهل مشواره في الدوري.

ووجهت الجماهير الباريسية في أوقات كثيرة عبارات السباب لصاحب الـ27 عاما، كما رفعت لافتات تطالب فيها اللاعب بالرحيل.

يذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي بلغت قيمته 222 مليون يورو، ولعب مع الفريق الفرنسي من وقتها 58 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 51 هدفا وصنع 29.

على الجانب الآخر، انضم كوتينيو إلى برشلونة في شتاء 2018 قادما من ليفربول الإنجليزي مقابل نحو 160 مليون يورو، وشارك مع الفريق من وقتها في 76 مباراة بجميع المسابقات سجل خلالها 21 هدفا وصنع 11.