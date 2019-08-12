طريقة تحضير وإعداد بطاطس مقرمشة بالفرن

القاهرة - لايف ستايل

مقادير بطاطس مقرمشة بالفرن

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقطعة أصابع متوسطة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بابريكا : ربع ملعقة صغيرة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- طحين : نصف كوب طريقة تحضير بطاطس مقرمشة بالفرن اسلقي أصابع البطاطس بالماء المملح وصفيها.

ادهني صينية الفرن بالزبدة والزيت.

اخلطي الطحين مع الفلفل الأسود والملح والبابريكا.

اغمسي أصابع البطاطس في الطحين لعمل طبقة خفيفة جداً على البطاطس.

أدخلي الصينية للفرن على حرارة 200 لمدة 15 دقيقة مع التقليب حتى تتحمر وتتقرمش.

قدميها ساخنة إلى جانب اللحم المشوي حسب الرغبة.

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