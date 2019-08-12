طريقة تحضير وإعداد تتبيلة اللحم بالثوم والطماطم

القاهرة - لايف ستايل

مقادير تتبيلة اللحم بالثوم والطماطم

- طماطم : كوب (مهروسة)

- الثوم : 4 فصوص (مفروم شرائح)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- الخل : ربع كوب

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- الخل الأحمر : ربع كوب

- ملح : ملعقة صغيرة طريقة تحضير تتبيلة اللحم بالثوم والطماطم 1. اخلطي الخل الأبيض والخل الأحمر والطماطم المهروسة والثوم والزيت في وعاء. 2. أضيفي االملح والفلفل الأسود وحركي جيداً. 3. أضيفي اللحم واتركي المزيج في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل قبل الطهي. Advertisements 4. اطهي اللحم بالطريقة المفضلة لديك. 5. هذه الكمية تكفي 500 غم من اللحم المقطع. قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم طريقة إعداد الروبيان المقلي بالصويا والثوم

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