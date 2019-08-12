القاهرة - لايف ستايل

مقادير كبة العدس التركية

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم ناعم)

- الثوم : فص (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- العدس الاصفر : كوب ونصف (منقوع بالماء لمدة ساعة ومصفى)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم ناعم)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- البصل الأخضر : عود (للتزيين) طريقة تحضير كبة العدس التركية صفي العدس واطحنيه بمحضرة الطعام.

أضيفي للعدس في محضرة الطعام الثوم والملح والبقدونس والبصل واخلطي.

أضيفي معجون الطماطم واخلطي حتى يصبح المزيج متجانساً وناعماً.

شكلي أقراص من الخليط على شكل أصابع حسب الرغبة.

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة وقلبي الكبة حتى تتحمر.

رتبي الكبة في طبق التقديم ووزعي عصير الليمون والبصل الأخضر وقدميها ساخنة أو دافئة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم طريقة إعداد الروبيان المقلي بالصويا والثوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة تحضير وإعداد كبة العدس التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.