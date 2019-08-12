طريقة تحضير وإعداد أرز صيادية بالجمبري

القاهرة - لايف ستايل

مقادير أرز صيادية بالجمبري

- الجمبري : 500 غراماً (مقشر ومنظف / متوسط الحجم)

- الأرز : 2 كوب (منقوع ومصفى)

- البصل : 2 حبة (مفروم)

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم / للتزيين)

- ماء ساخن : 3 أكواب ونصف طريقة تحضير أرز صيادية بالجمبري سخني الزيت في قدر غير لاصق على نار متوسطة.

أضيفي البصل وقلبي لمدة 10 دقائق حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الملح والفلفل والكمون والجمبري وحركي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الأرز والماء.

اتركي المزيج على النار حتى يغلي.

خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز.

ضعي الصيادية في طبق التقديم ووزعي البقدونس المفروم على الوجه وقدميها إلى جانب سلطة الطحينية حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم طريقة إعداد الروبيان المقلي بالصويا والثوم

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