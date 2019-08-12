طريقة تحضير وإعداد صيادية سمك الهامور



مقادير صيادية سمك الهامور

- الهامور : 1 كيلو (فيليه)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- دقيق : نصف كوب (مخلوط مع ملعقة صغيرة من الملح)

- الزيت النباتي : نصف كوب

- صنوبر : ربع كوب

- البصل : 3 حبات (مقطع إلى شرائح ومقلي)

- الزيت : 3 ملاعق كبيرة (للأرز)

- الأرز : 3 اكواب (مغسول ومنقوع بالماء)

- مرق السمك : 3 اكواب (جاهز، للأرز)

- مرق السمك : كوب ونصف (جاهز، للصلصة الجانبية)

- دقيق الذرة : ملعقة صغيرة (للصلصة الجانبية)

- ملح : حسب الرغبة (للصلصة الجانبية)

- فلفل أسود : حسب الرغبة (للصلصة الجانبية)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (للصلصة الجانبية)

- عصير الليمون : ملعقة صغيرة (للصلصة الجانبية)

طريقة تحضير صيادية سمك الهامور

1. اغسلي فيليه السمك جيداً، ثم ضعيه على ورق التجفيف.

2. اخلطي الثوم، مع الملح والفلفل.

3. اغمسي قطع السمك بالدقيق.

4. سخني الزيت في مقلاة، واقلي الصنوبر، فشرائح البصل حتى تحمر، ثم ضعيها على ورق التجفيف.

5. استخدمي نفس الزيت لقلي السمك.

6. ضعي مقداراً بسيطاً من البصل المقلي جانباً، واستخدمي الباقي مع الأرز.

Advertisements

7. لإعداد الأرز: في قدر ثانية، أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت، وضعي الأرز، مع التقليب لمدة ثلاث دقائق، ثم أضيفي البصل وقطع السمك المقلية، وصبّي ثلاث أكواب من مرق السمك. غطّي القدر، واتركيها على نار هادئة، وذلك حتى يجفّ الماء.

8. طريقة التقديم: زيني الطبق بالصنوبر المقلي والبصل المقلي، وقدّميه مع الصلصة.

9. لتحضير الصلصة الجانبية: صبّي مرق السمك في قدر، وذوبي فيه دقيق الذرة، ثم قومي بغلي المرق في قدر متوسّطة الحجم. وأضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون، واسكبي عصير الليمون.

قد يهمك ايضاً:

تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم

طريقة إعداد الروبيان المقلي بالصويا والثوم