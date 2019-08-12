طريقة تحضير وإعداد أرز الصيادية البني

القاهرة - لايف ستايل

مقادير أرز الصيادية البني

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : 3 اكواب

- الأرز المصريّ : 2 كوب (مغسول ومنقوع)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مفروم)

- الكمون : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة طريقة تحضير أرز الصيادية البني سخني الزيت على نار متوسطة في قدر غير لاصق.

أضيفي البصل وحمريه لمدة 10 دقائق حتى يصبح طرياً وذهبي اللون.

أضيفي الرز المصفى والملح والفلفل والكمون وقلبي لمدة دقيقتين.

أضيفي الماء واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز.

قدميه ساخناً إلى جانب السمك والروبيان المقلي. Advertisements قد يهمك ايضاً: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير معجون الفلفل الحار بالثوم طريقة إعداد الروبيان المقلي بالصويا والثوم

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