شكرا لقرائتكم خبر عن لو خايف على صحتك.. الفتة الدايت لإنقاص وزنك فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت من متبعى الحمية الغذائية أو الدايت يمكنك عمل الفتة بطريقة صحية وبدون سعرات حرارية زائدة، حتى لا تصاب بالأمراض، فى هذا التقرير نتعرف على طريقة عمل الفتة بطريقة صحية وفوائد الفتة لصحتك.

وللفتة فوائد صحية عديدة، فهى تحتوى على مكونات عديدة مثل: الثوم والطماطم والخل والأرز واللحوم ، ولكل هذه المكونات فوائد عديدة فالثوم على سبيل المثال يقوى المناعة واللحوم من مصادر البروتين الحيوانى والغنى بالحديد الذى يمتصه الجسم بسهولة.

المقادير

كيلو لحم مسلوق.

نصف كيلو أرز.

3 أرغفة خبز أسمر.

شوربة لحمة.

لعمل الصلصة

عصير 3 حبات طماطم.

ملعقة صلصة كبيرة.

Advertisements

10 فصوص ثوم.

2 ملعقة خل كبيرة.

ملح وفلفل.

زيت زيتون للصلصة.

طريقة عمل الفتة الدايت

-قومى بسلق اللحمة فى الماء مع البصل والملح والفلفل وورق اللورا.قطعى الخبز لقطع صغيرة مع تحميصه فى الفرن.

-قومى بعمل الصلصة من خلال تحمير الثوم فى زيت الزيتون ثم نضع عصير الطماطم والصلصة ويترك الخليط على النار حتى يغلى.

-قومى بإضافة كوب من الشوربة ثم اضبطى الملح وأضيفى الفلفل الأسود.

-قومى بتحمير الأرز فى زيت الزيتون وأضيفى له الشوربة ثم قومى بإعداده بالطريقة التقليدية للأرز حتى تمام النضج.

-وللتقديم أحضرى صينية وضعى فى الطبقة السفلى الخبز المحمص المقطع ثم قليل من الشوربة وقلبيه ثم ضعى الأرز فوقه ثم توضع الصلصة على الأرز وقطع اللحمة.