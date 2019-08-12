احترس.. 7 أطعمة تسبب الصداع النصفي

الصداع النصفي من الأعراض المزعجة التي تصيب الإنسان وتعيق أداءه لأعماله المختلفة على مدار اليوم، وهذا لما يعاني منه الشخص من ألم شديد وإحساس بالنبض في أحد جانبي الرأس، وقد يستمر الألم لمدة ساعات وربما بضع أيام، وقد يكون السبب في الإصابة بالصداع النصفي تناول أنواع من الأطعمة التي تتسبب في حدوثه، وفيما يلي نتعرف على أبرز الأطعمة التي تسبب الصداع النصفي والتي يجب الابتعاد عنها قدر الإمكان إذا لاحظت أنها تسبب لك الصداع.





أبرز الأطعمة التي تسبب الصداع النصفي

1. اللحوم المجمدة





تحتوي اللحوم المجمدة على النترات وهي من المواد التي تستخدم للحفاظ على لون ونكهة اللحوم، ولكن لهذه المادة تأثير سلبي حيث إنها تتسبب في وجود أكسيد النيتريك بالدم الذي له دور في توسيع الأوعية الدموية بالمخ، ما يصيب الإنسان بالصداع النصفي.

2. الأطعمة المملحة





استهلاك الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم والأملاح التي تساعد على ارتفاع معدل ضغط الدم يتسبب بدوره في إصابتك بالصداع النصفي، ولهذا من المهم التقليل من الأطعمة المملحة قدر الإمكان.

3. المشروبات التي تحتوي على الكافيين





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الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين يتسبب في الإصابة بالصداع النصفي، ومن أمثلة هذه المشروبات الشاي والقهوة والشوكولاتة، ولهذا يجب عدم الإسراف في تناول هذه المشروبات.

4. الأطعمة المثلجة





الأطعمة الباردة والمثلجة من مسببات الصداع النصفي بشكل كبير، ويصاحبها الألم الشديد في منطقة الرأس، كما يعد تناول الأطعمة الباردة بعد ممارسة الرياضة بشكل مباشر من مسببات الإصابة بالصداع النصفي.

5. الخميرة





الخميرة تحتوي على الكومارين وهو من المركبات التي تتسبب في الإصابة بالصداع النصفي، ولهذا يجب التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على الخميرة التي توجد في العديد من الأطعمة مثل الشوربة الجاهزة والمعجنات والمخبوزات.

6. النودلز





تحتوي النودلز والشعيرية سريعة التحضير على ملح غلوتامات أحادي الصوديوم كمحسن للطعم، ولكنه في ذات الوقت يؤثر على الأوعية الدموية الموجودة بالرأس، ما يسبب بالصداع النصفي ونوبات الصداع المتكررة.

7. مضغ العلكة





يعد مضغ العلكة من مسببات الصداع النصفي، وهذا نتيجة المضغ المستمر ويتم التأثر بالصداع نتيجة حركة الفكين المبالغ بها والتي تؤدي إلى الإصابة بالصداع.