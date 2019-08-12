شكرا لقرائتكم خبر عن احذر العادات الخاطئة فى العيد..أكل الكبده نيئة يكلفك الكثير من صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكل الكبده من الأطعمه المغذية والتى تحمل فوائد كثيرة للجسم وأهمها علاج الأنيميا ونقص الحديد، كم أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية ، مثل الحديد ، B12 ، فيتامين Aوالنحاس.

ومع ذلك ، يحتوي الـ100 جرام من كبد الحيوانات على أكثر من ستة أضعاف المدخول الغذائي الموصى به من فيتامين A ، و 7 أضعاف RDI من النحاس، فيتامين (أ) هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ، وهذا يعني أنه يتم تخزينه في الجسم لذلك الزيادة فى كمياته المتواجده بالجسم يسبب أعراض سمية فيتامين (أ)،حسبما ذكر موقع" “healthline.

قد تشمل هذه الأعراض مشاكل في الرؤية وآلام في العظام وزيادة خطر الاصابة بالكسور والغثيان والقيء ، كما أن تناول الكثير من النحاس قد يسبب سمية النحاس هذا يمكن أن يؤدي إلى الإجهاد التأكسدي والتغيرات العصبية ، وقد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

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وخلال الاحتفال بعيد الضحى المبارك وذبح الاضحيات يفضل الكثيرين من تناول الكبده ولكن على طريقتهم الخاصة من خلال أكلها نيئة دون طهى ظنا منهم أنها عند تعرضها للحرارة تفقد الكثيرمن العناصر الغذائية المتواجده بها .

وهذه العاده السيئة تحمل مخاطر كثيرة على الصحة ، حيث تتجمع بها السموم من أمراض وفيروسات وميكروبات وتنتقل إلى الانسان عند تناولها نيئة ولكن عند طهيها وتعرضيها لدرجات الحراره يتم القضاءعلى أى ميكروب أو عدوى موجوده بها .

ويؤدى تناول الكبده نيئة إلى الإصابة بالكثير من المشاكل الصحية أهمها المغص، والاسهال،والقيء، ارتفاع درجه حراره الجسم،اضطراب ضربات القلب،تلبك معوى نتيجة للدم المتراكم على الكبده من آثار الذبح للأضحية.