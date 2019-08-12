شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طرق تخلصك من صداع الصباح.. أهمها مارس اليوجا ونام كويس وقلل الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "The Sun" البريطانية، أن معظم الناس الذين يستيقظون فى الصباح، وهم مصابين بالصداع يعانون من اضطرابات النوم، حيث أن صداع الصباح شائع، ويمكن أن يحدث لعدة أسباب، مع استمرار الألم كمؤشر محتمل لمشكلة كامنة.

ما هو صداع الصباح؟

عادة ما يبدأ الصداع الصباحي بين الساعة الرابعة صباحًا، وحتى التاسعة صباحًا، وغالبًا ما يقطع نوم المريض، يمكن أن يقع الألم في عدد من الفئات، مما يجعله إما صداعًا عنقوديًا أو توتريًا، أو حتى صداعا نصفيا.

يمكن أن يشمل أنواع أخرى من الصداع الصباحي، الصداع المفرط للأدوية، فقد وجدت الدراسات أن معظم الأشخاص الذين يعانون من صداع الصباح يعانون أيضًا من اضطرابات النوم.

لماذا يحدث؟

إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، فقد يؤدي ذلك إلى الاصابة بالصداع، ويعتبر الأرق أحد الأسباب الرئيسية للصداع النصفي الصباحي.

يمكن أن تمنعك هذه الحالة من الحصول على قسط كافٍ من الراحة من خلال إبقائك مستيقظًا عندما تحاول أن تغفو، وتوقظك بمجرد النوم، يعد الاكتئاب، والقلق من الأسباب الرئيسية لصداع الصباح المزمن، لأنها تتشابك مع الأرق، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تنتج آثار الانسحاب من أدوية الألم والكافيين، للاصابة بالصداع.

وقالت الصحيفة، تفيد العديد من الدراسات، أن الذين يعانون من اضطرابات النوم مثل أن يقوم الناس بطحن أسنانهم عن غير قصد أثناء نومهم، وآلام أطرافهم السفلية أثناء النوم.

توصلت الأبحاث إلى أن الصداع في الصباح، يمكن أن يكون سببًا أيضًا لاضطرابات الإيقاع اليومي، والسير أثناء النوم، والمواد المثيرة للحساسية في بيئة غرفة النوم، وصداع التوتر الناتج عن النوم باستخدام الوسادة الخطأ أو في غرفة باردة بشكل استثنائي، وأي تغييرات مفاجئة في جدول النوم.

كيف يمكنني التخلص من الصداع بسرعة؟

بالإضافة إلى الأقراص المضادة، من المهم أن تبقى رطباً وباردا لتجنب الصداع بشكل عام.

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فيما يلي بعض الطرق للتخلص من الصداع: أولا : الكمادات الباردة على الرأس ..

وضع كيس بارد على جبينك، يمكن أن يفعل المعجزات للصداع النصفي، ضع مكعبات الثلج ملفوفة في منشفة، أوحتى الإستحمام البارد قد يقلل من الألم، احتفظ بالضغط على رأسك لمدة 15 دقيقة، ثم خذ استراحة لمدة 15 دقيقة.

ثانيا : وضع وسادة دافئة على رقبتك أو مؤخرة رأسك..

إذا كنت تعاني من صداع الجيوب الأنفية، امسك قطعة قماش دافئة في المنطقة المؤلمة، أو الاستحمام بالماء الدافئ.

ثالثا : تخفيف الضغط على رأسك..

إذا كنت تقوم بريط شعرك على هيئة "ذيل حصان" ضيقا جدا، فقد يتسبب في صداع، يمكن أيضًا إحداث "صداع الضغط الخارجي" من خلال ارتداء قبعة أو طوق رأس أو حتى نظارات واقية ضيقة جدًا

رابعا : تعتيم الأضواء..​​

يمكن للأضواء الساطعة أن تؤدي إلى حدوث الصداع النصفي، إذا كنت عرضه له، فقم بتغطية نوافذك بستائر معتمة خلال اليوم وحاول ارتداء النظارات الشمسية في الهواء الطلق، قد ترغب أيضًا في إضافة شاشات مضادة للوهج إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

خامسا :تجنب المضغ أكثر من اللازم..

مضغ العلكة "اللبان" ليس فقط يؤثر على فكك، ولكن يمكن أن يسبب الصداع أيضًا، تجنب الأطعمة المقرمشة، واللزجة إذا كنت تعاني من آلام بالفك، إذا كنت "تجز" أسنانك ليلا، اسأل طبيبك عن واقي الفم، لأن ذلك قد يحد من الصداع في الصباح الباكر.

سادسا : احصل على بعض الكافيين..

غالبًا ما تؤدي الكميات الصغيرة من الكافيين إلى تخفيف الصداع، ويمكن أن تزيد من تأثير المسكنات المضادة، ومع ذلك، فإن الكثير من الكافيين يمكن أن يؤدى لاضطراب النوم، ويسبب أنواعًا مختلفة من الصداع، فالاعتدال هو المفتاح.

سابعا :ممارسة اليوجا..

سواء كان التمدد أو اليوجا أو التأمل أو الاسترخاء التدريجي للعضلات، فهو يساعد على النوم، فتعلم كيفية الاسترخاء عندما تعانى من الصداع،حيث يمكن أن يساعد في التخفيف من الألم.

ثامنا :الحد من الكحول..

يمكن للكحول أن يسبب الصداع النصفي في حوالي ثلث الذين يعانون من الصداع المتكرر، وقد ثبت أيضا أنه يسبب التوتر والصداع العنقودي في كثير من الناس.

متى يجب الذهاب للطبيب؟

ليس كل من يعانون من الصداع في الصباح الباكر سيحتاجون بالضرورة إلى زيارة الطبيب، تشير أي من العلامات أدناه إلى أن الشخص يجب أن يقوم بزيارة الطبيب:

في حالة حدوث صداعين، أو أكثر في الأسبوع، أو عند الصداع المتكرر، خاصة في من هم فوق سن الـ 50.