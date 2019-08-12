شكرا لقرائتكم خبر عن نقص وزنك فى العيد بدون حرمان.. الدكتورة دعاء سهيل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عيد الأضحى نعتاد على تناول اللحوم خاصة لحوم الضأن والفتة والرقاق والممبار، وغيرها من الأكلات المشبعة بالدهون، والتى تسبب حتماً زيادة فى الوزن، ومريض السمنة يحرم نفسه تماماً من تناول هذه الأكلات الشهية حتى لا يزيد وزنه.

الدكتورة دعاء سهيل استشارى التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من أسس فكرة التخسيس أون لاين، تكشف من خلال هذا التقرير عن بعض الطرق التى تساعد مريض السمنة أن يستمتع بعيد الأضحى دون أن يحرم نفسه من الطعام.



3 محتويات كورس التخسيس المناسب لعيد الأضحى

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ"الخليج 365" أنه لا يمكن أن نحرم مريض السمنة من الاحتفال بعيد الأضحى وتناول أشهى المأكولات التى نتناولها من العام للعام، لذا فلابد أن يتناول المريض كورس العيد الذى أقدمه له حتى يستطيع ان يتناول ما يشتهيه من طعام وفي نفس الوقت ينقص وزنه.

كورس التخسيس المناسب للعيد:

وأشارت إلى أن كورس التخسيس الخاص بعيد الاضحى لابد ان يحتوي على مجموعة من الحوارق، والتي سيتناولها قبل الوجبة وبعدها، فالتي يتناولها قبل الوجبة مخصصة للدهون المتراكمة، اما التي سيتناولها بعد الوجبة ستحرق الدهون التي تناولها داخل تلك الوجبة وليس لها علاقة بالدهون المتراكمة، والتي سيتم التخلص منها بمادة عشبية اخرى.

وفي السياق نفسه، أفادت الدكتورة دعاء سهيل أن علم التغذية علم كبير للغاية وبه مدارس متعددة لعل أسهلهم الامتناع عن تناول الطعام الذى يحتوى على دهون كثيرة تماما، لكنى أوصى بتناول كورس العيد الذى يحتوى أيضا على أعشاب مشبعة فتجعلنى أتناول هذا الطعام لكن بنسب محدودة لا تزيد من وزنى.



4 نصائح لتجنب زيادة الوزن في العيد

نصائح ذهبية لتفادي زيادة الوزن في العيد:

وأوصت الدكتورة دعاء سهيل بضرورة الإفطار مبكرا فى العيد بعد صلاة العيد، والغذاء الساعة 3 والعشاء الساعة السابعة، تناول جميع الأكلات الخاصة بالعيد لكن بكميات بسيطة، تناول السلطة الخضراء مع طعام العيد، والتحلية بالفاكهة، وضرورة شرب الماء كثيرا على مدار اليوم.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية فى مجال السمنة والتغذية يمكنك الاطلاع على صفحة الدكتورة دعاء سهيل عبر "فيس بوك":

Advertisements

الدكتورة دعاء سهيل

https://www.facebook.com/Doaasohiel/

والموقع الإلكتروني للدكتورة دعاء سهيل :

https://doaasohiel.com/

للتواصل مع الفريق الصحفي المسئول عن إعداد المحتوى الطبي بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني :[email protected]