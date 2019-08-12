شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش بمب وصواريخ فى العيد..قد تعرضك للإصابة بثقب طبله الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمراض الأذن من أكثر الأمراض المزعجه التى يصاحبها عدم الشعور بالراحه والصداع وفقدان القدره على ممارسة النشاط اليومى والاتزان والدوخة، ومن أكثر المشاكل شيوعا هو ثقب طبلة الأذن، وهو عبارة عن ثقب أو تمزق في النسيج الرقيق الذي يفصل بين قناة الأذن والأذن الوسطى، حسبما ذكر موقع" مايو كلينك"

قد يؤدي تمزق طبلة الأذن إلى فقدان حاسة السمع، وقد يتعافى المريض من تلك المشكلة خلال أسابيع قليلة دون علاج، ولكن في بعض الأحيان، يحتاج تمزق طبلة الأذن إلى إجراء أو تدخل جراحي لعلاجه، وقد يؤدى اللهم بالألعاب الناريه خلال ايام العيد والأصوات المرتفعه التى تنتج عنها يؤدى إلى حدوث ثقب بالأذن .

أعراض تؤكد وجود ثقب بطبله الأذن:

- الشعور بألم في الأذن.

- خروج إفرازات شفافة أو ممتلئة بالقيح أو إفرازات دموية من الأذن.

- فقدان السمع.

- طنين بالأذن.

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- الدوخه والدوار.

- الغثيان أو القيء نتيجة للدوار.

أسباب الاصابة بثقب طبله الأذن :

- التهاب الأذن الوسطى نتيجة تراكم السوائل مما يؤدى إلى الضغط على طبله الأذن وحدوث تمزق بها أو ثقوب .

- الغوص والنفخ مباشرة في الأذن، مثل تأثير الوسائد الهوائية بالسيارة.

- الأصوات المرتفعة أو الانفجارات أو استخدام الالعاب النارية خاصة فى أيام الأعياد يؤدى إلى تمزق طبله الأذن.

- دخول جسم غريب مثل الممسحه الطنية أو دبوس الشعر إلى الاذن واللعب بها يؤدى على حدوث ثقب بالأذن .