شكرا لقرائتكم خبر عن اتباع مرضى السكر لنظام غذائى منخفض الكربوهيدرات يفيد تنظيم مستواه فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن تناول نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات يحتوى على نسبة عالية من البروتين والدهون يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص المصابين بداء السكرى النمط الثانى لأنه يعزز قدرتهم على تنظيم مستويات السكر فى الدم.

وتبرز النتائج المتوصل إليها فى كلية الطب جامعة "واشنطن"، ونشرت في مجلة "مرض السكر"، أن الجانب الأساسى فى علاج مرض السكر النمط الثانى، هو قدرة المريض على تنظيم مستويات السكر فى الدم.. علاوة على ذلك، هذا النظام الغذائى يقلل من محتوى الدهون فى الكبد.. وقال الدكتور"تروث كراكروب"، الأستاذ فى قسم الغدد الصماء فى مستشفى "واشنطن" "تؤكد الدراسة أن اتباع نظام غذائى يحتوى على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات يمكن أن يحسن قدرة المرضى على تنظيم مستويات السكر فى الدم دون أن يفقد المرضى وزنهم بشكل متزامن".

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واستنادا إلى مجموعة الأدلة المتزايدة، قد يعيد الباحثون التفكير فى التوصيات الغذائية لمرضى السكر النمط الثانى .. وأضاف الباحثون "أظهرت الدراسة أنه من خلال تقليل حصة الكربوهيدرات في النظام الغذائي وزيادة حصة البروتين والدهون، يمكنك علاج ارتفاع السكر فى الدم وتقليل محتوى الدهون فى الكبد".

شمل البحث 28 مريضا يعانون من مرض السكر النمط الثاني الذين درسوا على مدى فترة إجمالية قدرها 12 أسبوعا.. لمدة ستة أسابيع، تم إعطاء المرضى نظامًا غذائيا تقليديا لمرض السكري يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، بينما تم إعطاؤهم خلال الأسابيع الستة الأخرى نظاما غذائيا يحتوى على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ومحتوى عال من البروتين ومحتوى دهون مرتفع بشكل معتدل.

وأظهرت النتائج أن اتباع نظام غذائى يحتوى على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات، ومحتوى عالٍ من البروتين ومحتوى دهون مرتفع بشكل معتدل، يحسن التحكم فى نسبة السكر فى الدم (القدرة على تنظيم نسبة السكر فى الدم) عن طريق خفض نسبة السكر فى الدم بعد الوجبات و"نسبة السكر فى الدم على المدى الطويل".. وأضاف الباحثون أن هذا النظام الغذائى يقلل محتوى الدهون فى الكبد وقد يكون مفيدا لمرضى السكر النمط الثانى حتى لو لم يؤد إلى فقدان الوزن.