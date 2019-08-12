شكرا لقرائتكم خبر عن البلوغ المتأخر مرتبط بهشاشة العظام وضعفها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت دراسة حديثة، نشرت في مجلة (جاما) الطبية، أن سن الشخص عند البلوغ قد يؤثر على قوة عظامه في وقت لاحق من الحياة.

وقال الباحث الرئيسي في الدراسة، أحمد الحكيم، من جامعة بريستول- في بيان صحفي: «يضيف بحثنا بأن الأطفال الذين ينضجون في وقت لاحق قد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالكسور أثناء نموهم. وقد يزيد لديهم أيضًا خطر الإصابة بهشاشة العظام في حالة هشاشة العظام في وقت لاحق من العمر».

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وقام الباحثون بتحليل ست عمليات مسح عظمي متكررة لأكثر من 6300 طفل تتراوح أعمارهم بين 10 و25 عامًا من دراسة سابقة تسمى أطفال التسعينات. كان الغرض من الدراسة هو تحديد ما إذا كان توقيت البلوغ يؤثر على كثافة العظام من سن المراهقة إلى سن البلوغ.

وتتماشى هذه الدراسة مع الأبحاث السابقة التي تربط البلوغ بمرض هشاشة العظام.

ويقول الباحثون- في هذه الدراسة- إن عملهم يمكن أن يزيد الوعي للحفاظ على صحة العظام الجيدة.

وقال أليسون دويل، أحد الباحثين المشاركين في الدراسة: «فهم التغيرات في كثافة العظام أثناء فترة البلوغ، والتدخلات التي يمكن أن يتخذها الناس لصحة العظام الآن للوقاية من هشاشة العظام والكسور في المستقبل، هي خطوة مهمة إلى الأمام في العثور على علاج لهذا المرض».