بدأت الشرطة البريطانية حملة بحث عن نجمة الـ "يوتيوب" وعارضة الأزياء، مارينا جويس، التي فُقدت منذ 11 يومًا، حيث وجهت نداء للمساعدة في العثور عليها.
وأطلقت جمعية "المفقودون" الخيرية نداء مساعدة للبحث عن مارينا البالغة من العمر 22 عاما، موضحة أنها اختفت من منزلها في هارينغ شمال لندن، منذ 31 يوليو، وأن آخر فيديو لها عبر قناتها كان قبل 10 أيام.
اقرا ايضاً:
ناعومي كامبل تعلن عن معاناتها من التمييز العنصري وتكشف ما قابلها من تحديات
من جانبها، أعادت الشرطة البريطانية تغريد نداء المساعدة، أملا في الحصول على معلومات تساعد في العثور عليها.
يذكر أن لدى عارضة الأزياء مارينا ما يقرب من 2.1 مليون مشترك على قناتها على "يوتيوب"، و290 ألف متابع على "إنستغرام".
قد يهمك ايضاً:
كيت موس نجمة "ألكساندر ماكوين" في حملة إعلانيّة جريئة
صوفيا سيموندس تكشف أنها أول عربية تشكل حالة منافسة لكيم كارداشيان
كانت هذه تفاصيل خبر عارضة أزياء ونجمة "يوتيوب" بريطانية تختفي في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.