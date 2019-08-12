شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيض ساعات العمل ..البرتغال تعانى من نقص حاد فى أعداد هيئة التمريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعانى البرتغال من نقص حاد فى أعداد هيئة التمريض بالمستشفيات العامة، حتى بعد صدور قرار حكومى بتعيين أكثر من 1400 من المهنيين الصحيين فى قطاع الخدمات الصحية بالمستشفيات بأنحاء البلاد.

وأعلن وزير الدولة فرانشيسكو راموس عن تعيين 1424 شخصا بعقود دائمة فى مستشفيات الخدمة الصحية الوطنية، فى قرار مشترك صادر عن وزارتى الصحة والمالية.

وتقول النقابة العامة لهيئة التمريض، وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) على الإنترنت، إن قطاع الخدمات الصحية الوطنية يعانى من نقص حاد فى أعداد هيئة التمريض يصل إلى 30 ألف ممرض وممرضة، ولاسيما بعد تخفيض عدد ساعات العمل فى مجال التمريض من 40 إلى 35 ساعة أسبوعيا.