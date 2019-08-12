شاب يمني جعلته الصدفة ممثلا مشهورا في إثيوبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كمال الصلات.. شاب يمني جاء إلى إثيوبيا قبل أربع سنوات من أجل العبور إلى دولة أخرى، لكن الأمن والاستقرار الذي شهده في إثيوبيا جعله يستقر في أديس أبابا، وأصبح أستاذا للغة العربية في الجالية اليمنية بأديس أبابا، لتجعله الصدفة ممثلا مشهورا بعد أن رشحه الفنان الإثيوبي القدير تيدروس تشومي ليشارك في فيلم "وازيما"، وهو فيلم إثيوبي مشهور، مثّل الصلات دور شخصية أجنبية تعمل في المطار.

"العين الإخبارية" التقته بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1440هـ، باعتباره أحد المواطنين اليمنيين الذين أصبحوا نموذجا ناجحا في إثيوبيا بالصدفة.

ويقول الصلات: "إنه لم يحلم يوما أن يكون ممثلا، ولكن الفرصة الذهبية التي وجدها في إثيوبيا جعلته ممثلا مشهورا في فن التمثيل".

وأضاف: "أحمد لله أني حققت نجاح ما عملت، وجاءت ردود الأفعال إيجابية تجاه الأدوار التمثيلية التي قدمتها في الأفلام والمسلسلات منها وازيما، وتراتا، وعدد من الأغاني الإثيوبية الأخرى التي نالت الاستحسان من المشاهدين، وهناك أعمال أخرى سأقدمها للجمهور قريبا".