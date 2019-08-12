وزيرات مصريات يشعلن مواقع التواصل بالغضب بعد حضور حفلة جينيفر لوبيز

نشرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، في حسابها على موقع “إنستغرام”، صورة لها مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزيرة التخطيط والإصلاح الإداري هالة السعيد، خلال حضورهن حفلة المطربة الأميركية الشهيرة جينيفر لوبيز التي أقيمت في مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.

وارتدت الوزيرات الثلاث ملابس صيفية بيضاء مع سيدتين أخريين ظهرتا معهن في الصورة، وأرفقت نصر مع الصورة بعض التفاصيل عن المدينة التي أقيم عليها الحفل، قائلة إن “مدينة العلمين الجديدة هي مدينة متكاملة، بها مشاريع سكنية، وجامعات، ومدينة للثقافة والفنون، ومشروعات سياحية وترفيهية، وأبراج عملاقة”.

وأثار ظهور الوزيرات الثلاثة انتقادات بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية أن حضورهم الحفلة يأتي بعد أيام من وقوع حادث إرهابي أمام معهد الأورام، بوسط العاصمة المصرية القاهرة، الذي أودى بحياة 20 شخصًا.

وتتشابه مدينة العلمين مع العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة) في ضخامة المشروعات العالمية التي ستقام عليها. وترغب الحكومة المصرية في تحويل العلمين الجديدة إلى مدينة سياحية طوال السنة، وليس في شهور الصيف فقط.

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ورفع حفل لوبيز شعار “كامل العدد”، بعد حرص عدد كبير من الجمهور المصري على حضوره، رغم ارتفاع أسعار التذاكر، مقارنة بحفلات النجوم الآخرين، وتفاوتت أسعارها، فبينما كانت الفئة الأولى بسعر 2000 جنيه (الدولار الأميركي يعادل 16.5 جنيه مصري)، كانت تذاكر فئة الـVIP بسعر 4000 جنيه، وفئة التذكرة الذهبية بـ4500 جنيه.

وترقبت الأوساط الإعلامية والسياحية في مصر هذا الحفل بشكل لافت، أملًا بإسهامه في الترويج السياحي خلال الفترة المقبلة، للتأكيد على استقرار الأوضاع الأمنية في المدن السياحية المصرية.

ويأتي حفل لوبيز ضمن جولة فنية كبيرة للمطربة الأميركية بين دول العالم المختلفة، كان آخرها في العاصمة الروسية موسكو.

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