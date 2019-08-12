يعنى ايه تليف الثدى وازاى تتعالجى منه.. اعرفى الإجابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تليف الثدى، هو الحالة التى يتعرض لها الثدى نتيج التغيرات التى تحدث به وفى الغالب تكون هذه التكيسات حميدة ويتم علاجها، ووفقا لما ذكره موقع healthlineفإن أبرز أسباب تليف الثدى هى: 1: نتيجة التغيرات الهرمونية ومنها الاستروجين والبروجستيرون مما تسبب تليف الثدى. 2:وجود التهابات شديدة فى الثدى، مما يؤدى لتليف الثدى وتكوين الكتل به. 3:الرضاعة الطبيعية قد تؤثر على صحة الثدى وتسبب التليف والالتهاب. 4:الحمل الزائد على الثدى تؤثر على الغدد اللبنية وتسبب تليف الثدى.

تليف الثدى Advertisements اضطرابات الدورة الشهرية قد تؤثر على الثدى وتسبب الالتهاب والتليف. وهناك بعض العلامات التى تدل على الاصابة بتليف الثدى ومنها: 1:تغيرات فى حجم ولون الثديين. 2:ألم شديد فى منطقة الثدى مع ظهور كتل صغيرة به. 3:خروج افرازات بنية وصفراء من حلمة الثدى. 4:اضطرابات فى الدورة الشهرية، مع حدوث ألم شديد عند نزولها. يجب زيارة الطبيب لوصف الأدوية المناسبة للحالة ومنها مسكنات الألم والأدوية المانعة للحمل مع الأدوية التى تساعد على ضبط الهرمونات، وينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب.

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