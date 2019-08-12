شكرا لقرائتكم خبر عن عوامل وأسباب مختلفة هتعرضك لولادة طفل مبتسر.. تجنبيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطفل المبتسر هو المولود ولادة مبكرة ولم يكتمل نموه بشكل صحيح مثل باقى الأطفال، وهنا قد يواجه الطفل مشاكل عديدة أبرزها ضيق التنفس شحوب الوجه، ويكون الطفل أكثر عرضا للإصابة بالالتهاب الرئوى.

ووفقا لما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أسباب وعوامل عديدة تسبب ولادة الأطفال المبتسرين وهى:



طفل مبتسر

1:قد يكون ولادة الطفل المبتسر بسبب إصابة المرأة الحامل ببعض المشاكل الصحية المزمنة ومنها " مرض السكر، الضغط، القلب، مشاكل فى الكلى".

2:سوء تغذية المرأة الحامل خلال شهور الحمل يؤثر على صحتها وصحة الجنين ويسبب ولادة أطفال مبتسرين وتشوهات خلقية فى الجنين.

3:التدخين، من أسوء العادات التى قد تتبعها بعض الأمهات الحوامل وتؤثر على صحة الأم والجنين وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من السموم.

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4: الاكثار من شرب الكحول تسبب ولادة أطفال مبتسرين.

5:وجود عدوى فى المسالك البولية يسبب ولادة طفل مبتسر.

6:وجود مشاكل فى الرحم يزيد من خطورة ولادة أطفال مبتسرين ويعتبر أبرزها اتساع حجم الرحم.