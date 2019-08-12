شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أسباب مختلفة هتعرضك لحرقان شديد فى العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العين من أكثر المناطق الحساسة فى جسم الإنسان فمجرد دخول الغبار أو الهواء الملوث بها تتعرض للعديد من الأمراض ومنها الحرق والتهاب عدسة العين والجفاف وتشويش الرؤية". ووفقا لما ذكره موقع self فأن هناك أسباب مختلفة للإصابة بحرقان العين وهى:

العين 1: قد يكون حرق العين بسبب دخول بعض الاتربة والغبار المحمل بالجراثيم، مما يسبب التهاب شديد وحرق بالعين. 2:تلوث اليدين وملامسة العين يسبب حرق والتهابات شديدة بها. 3:التعرض للمواد الكيميائية قد يسبب التهاب وحرق فى العين وعدم القدرة على الرؤية. Advertisements 4:جفاف العين يسبب حرق شديد وزغللة. 5:التعرض المستمر لدخان السجائر والدخان. 6: ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة يسبب التهاب وحرق فى العين. 7:استخدام قطرات العين منتهية الصلاحية يسبب التهاب وحرق شديد فى العين. 8:التعرض المستمر لأشعة الشمس الحارقة تسبب التهاب وحرق شديد فى العين. وعند الشعور بحرق شديد فى العين ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة ومعرفة سبب الالتهاب وحرق العين وعلاجه فورا منعا لحدوث أى مضاعفات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 8 أسباب مختلفة هتعرضك لحرقان شديد فى العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.