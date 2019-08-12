شكرا لقرائتكم خبر عن كل شوكولاتة بيضا وانت مطمن .. هتقلل خطر فشل القلب وتظبط الكولسترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن الجميع يعشق تناول الشوكولاتة سواء لطعمها اللذيذ أو للشعور بالسعادة بعد تناولها، ولكن هل فكرت يوما أن هناك أنواع من الشوكولاتة قد تفيد صحتك.

إذا كانت نسبة الدهون فيها منخفضة يمكن تناولها بأمان، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth " هناك نوعان أساسيان من الشوكولاتة " الداكنة والبيضاء"، وتوفر الشوكولاته البيضاء بسبب الكثير من الفوائد الصحية.

تقلل من خطر فشل القلب

تحتوي الشوكولاتة البيضاء على مركب يسمى الفلافونول والذي يعتبر مفيدًا جدًا لمرضى القلب، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الشوكولاته البيضاء تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وحركات القلب بشكل أفضل مما يقلل من الآثار السلبية ويساعد المرضى على التحسن مع مرور الوقت.

ينظم مستوى الكولسترول في الدم

تم العثور على أن تناول الشوكولاته البيضاء يخفض مستويات الكولسترول السيئ في جسم الإنسان وزيادة مستوى الكولسترول الجيد، كما أنه يحسن من معدل امتصاص الغذاء مما يجعل الهضم أقوى.



شوكولاتة بيضاء

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توفير إغاثة فورية من الصداع

أي نوع من أنواع الصداع سواء أكان ذلك من النوع العادى أو العنقودى أو الشد أو الصداع النصفى، يمكن أن تقلل الشوكولاتة البيضاء من شدتها عن طريق توفير الإغاثة الفورية، حيث يخفف محتوى الدوبامين الموجود في الشوكولاتة البيضاء من الجهاز العصبي الذى يقلل تدريجيا من الصداع.

يمنع خطر الاصابة بسرطان الثدى

تم العثور على تناول الشوكولاتة البيضاء للحد من خطر الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، حيث تعمل البوليفينول الموجود في الشوكولاتة كمضادات للأكسدة تساعد في الوقاية من سرطان الثدى.

يعزز المناعة عند الأطفال

صدق أو لا تصدق، ولكن تم العثور على تناول الشوكولاته البيضاء تعزز المناعة خاصة عند الأطفال، لأنها غنية بمضادات الأكسدة التي تقلل من المحتوى السام في الجسم مما يجعلك محصن ضد الكثير من المخاطر البيئية.