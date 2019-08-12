شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحافظ على صحة عظامك وتحميها من الهشاشة والكسر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هشاشة وكسر والتهاب وخشونة"، جميعها من مشاكل العظام التى نتعرض لها وتؤثر على صحة الجسم وعدم القدرة على الحركة، وقد يكون ذلك نتيجة سوء التغذية أو التعرض لحادث أدى لمشاكل العظام والكسور، ووفقا لما ذكره موقع unlockfood فإن هناك بعض النصائح التى تساعد على حماية عظامك من المشاكل التى تتعرض لها ومنها:

1: اهتم بتناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم والتى تحافظ على صحة الجسم وتقوية العضلات وحمايتها من الكسر وهشاشة العظام، ومنها" الحليب، الزبادى، الجبن".

2: عمل فحوصات فيتامين د لمعرفة نسبته وعلاجه فى حالة وجود نقص به، وذلك عن طريق تناول فيتامين د كبسولات أو حقن مع تناول الأطعمة التى تحتوى على فيتامين د، ومنها الأسماك الدهنية، صفار البيض، الزبادى.

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صحة العظام

3: الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية التى تساعد على قوة العضلات ووقايتها من الالتهابات والهشاشة والكسور، ومنها تمارين رفع الاثقال،تمارين التمدد مثل اليوجا.

4: الحد من شرب الكحول والكافيين والتدخين، فهذه الاشياء قد تعرضك لخطر الإصابة بأمراض العظام.