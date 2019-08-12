عالجى قشرة الشعر عند طفلك من غير أدوية ولا كريمات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قشرة الشعر من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون خصوصا الأطفال، وقد يكون ذلك نتيجة العوامل الوراثية أو سوء النظافة، وبدلا من استخدام العلاجات التى قد تؤثر على صحة الطفل وتسبب التهابات فروة الرأس.
ووفقا لما ذكره موقع stylesatlife فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج قشرة الشعر ومنها:عصير الليمون
يحتوى عصير الليمون على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على محاربة الجراثيم والالتهابات والتخلص من قشرة الشعر، وذلك عن طريق وضع معلقة وضع معلقة من عصير الليمون على قطرات جوز الهند، وتدليك الشعر به.
شعر الطفل
الصبار
يعتبر الصبار واحدا من أبرز الطرق الطبيعية التى تقلل الالتهاب والفطريات وتحارب قشرة الشعر، وذلك عن طريق تدليك شعر الطفل بالصبار وارتداء قبعة بلاستك على الشعر وذلك مرتين فى الأسبوع.بياض البيض
يحتوى البيض على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية والفيتامينات التى تعمل على علاج قشرة الشعر ومكافحة الالتهابات والعدوى، وذلك عن طريق خلط صفار البيض مع نصف ليمونة وتطبيق الخليط على فروة الرأس لمدة نصف ساعة ثم غسله بالماء الفاتر.
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