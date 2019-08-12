شكرا لقرائتكم خبر عن عالجى قشرة الشعر عند طفلك من غير أدوية ولا كريمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قشرة الشعر من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون خصوصا الأطفال، وقد يكون ذلك نتيجة العوامل الوراثية أو سوء النظافة، وبدلا من استخدام العلاجات التى قد تؤثر على صحة الطفل وتسبب التهابات فروة الرأس.

ووفقا لما ذكره موقع stylesatlife فإن هناك بعض الطرق الطبيعية التى تساعد على علاج قشرة الشعر ومنها:

يحتوى عصير الليمون على نسبة عالية من العناصر والفيتامينات التى تعمل على محاربة الجراثيم والالتهابات والتخلص من قشرة الشعر، وذلك عن طريق وضع معلقة وضع معلقة من عصير الليمون على قطرات جوز الهند، وتدليك الشعر به.

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شعر الطفل

يعتبر الصبار واحدا من أبرز الطرق الطبيعية التى تقلل الالتهاب والفطريات وتحارب قشرة الشعر، وذلك عن طريق تدليك شعر الطفل بالصبار وارتداء قبعة بلاستك على الشعر وذلك مرتين فى الأسبوع.

يحتوى البيض على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية والفيتامينات التى تعمل على علاج قشرة الشعر ومكافحة الالتهابات والعدوى، وذلك عن طريق خلط صفار البيض مع نصف ليمونة وتطبيق الخليط على فروة الرأس لمدة نصف ساعة ثم غسله بالماء الفاتر.