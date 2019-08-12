شكرا لقرائتكم خبر عن بتشتغل شفت ليلى.. احذر قد يكون بوابة لأمراض القلب والسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن يؤدى العمل فى وظائف النوبات الليلية إلى تعطيل عمل الساعة الطبيعية للجسم، مما يجعل الجسم عرضة لبعض المشكلات الصحية الرئيسية بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر والأرق وأمراض الجهاز الهضمي وغيرها الكثير.



امراض ترتبط بالعمل الليلى

العمل فى النوبات الليلية

تعتبر النوبات الليلية وفقا لتقرير موقع "healthline" ظاهرة شائعة في العديد من الصناعات وجزء من يوم العمل العادي للعديد من الناس، ولكن بعض الموظفين يعملون نوبات غير منتظمة لفترات طويلة من الوقت مما يجعلهم عرضة للعديد من القضايا الصحية.

تعمل نوبات العمل في الليل على جعل جسمك يعمل وفق جدول زمني يتعارض مع العملية الطبيعية له، مما يؤدي إلى بعض الأمراض الفتاكة.

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داء السكر

كشفت دراسة يابانية أن عمال المناوبة الليلية معرضون لخطر الإصابة بمرض السكر بنسبة 50 % ، وخاصة أولئك الذين يعملون لمدة 16 ساعة أو أكثر.

الأرق

من الواضح أن الخروج عن الساعة الطبيعية لعمل الجسم سيكون له تأثير كبير على صحتك وأهمها التسبب فى الأرق.



العمل ليلا

الاكتئاب

يمكن أن تزيد نوبات الليل من خطر الاكتئاب لأن العمل في وقت متأخر من الليل يعطل العملية الطبيعية للنظام اليومى، كما أنه يسبب بعض المشكلات الاجتماعية التي تقلل من احساسك بالسعادة .

السمنة

بسبب قلة هرمون اللبتين الذى يساعد في تنظيم الشهية خلال الليل مما يجعلك تشعر بالجوع وينتهي بك الأمر في تناول الطعام أكثر مما كنت تفعل بطريقة أخرى.

أمراض القلب

وجدت دراسات مختلفة وجود علاقة بين نوبات العمل في وقت متأخر من الليل وأمراض القلب التى تزيد خطر الإصابة بها بنسبة 40%.