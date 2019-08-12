فوائد الشوفان للأطفال ومضاره

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - الشوفان نبات يصنف على أنه نوع من الحبوب كالقمح، وقد عرفه الإنسان منذ 3000 سنة، وهو قيمة غذائية عالية إلى جانب ثمنه البسيط الذي يجعله في متناول الجميع، ونظراً لفوائده الصحية الكثيرة للبالغين والأطفال على وجه الخصوص، كان لقاؤنا والمهندس الزراعي على عبد الجواد بأحد محلات العطارة.

أهمية الشوفان:

* بداية يحتوي الشوفان على مجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات كالحديد والفسفوروالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنسيوم، كما أنه يخفض نسبة الكولسترول الضارة في الجسم، ويساعد على علاج بعض الأمراض المزمنة والوقاية من أمراض القلب، ولا تقتصر فوائده على البالغين فقط.

* كما أن الشوفان غني بالألياف والبروتين وفيتامين"ب 2" وحمض الفوليك وبعض الفيتامينات الأخرى بنسب قليلة، إضافة إلى عنصر السلينتوم ونسبة بسيطة من الزنك والنحاس والمنجنيز.

* كوب من الشوفان يزود الطفل الرضيع بما يقارب 8% من احتياجات جسمه اليومية من الحديد، و44% من احتياجاته من المغنسيوم، و25% من الكمية التي تحتاجها من معدن الزنك في اليوم..الشوفان اليوم يستخدم في تحضير المنتجات الغذائية الخاصة بالرضيع.

* الشوفان من الحبوب الكاملة التي تحافظ على فائدتها حتى بعد الطبخ، كما أنها تساعد على نمو الطفل بشكل أفضل، ونمو الأسنان كذلك؛ نظراً لاحتوائه على مواد تقوي أنسجة العظام كالكالسيوم، كما أنه يزيد من قوة الرضيع على التركيز ورفع مستوى الذكاء.

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*الشوفان يمد الرضيع بالحيوية والنشاط نظراً لقدرة القيمة الغذائية على زيادة الطاقة، كما أنه يزيد من النمو العقلي للرضيع؛ مما يؤثر على تطور الدماغ عندما يكبر، وهو يحمي جهازه الهضمي من الاضطرابات، ويقي الرضيع من الإمساك والإسهال ويمنع شعوره بالجوع.

* يبدأ تناول الشوفان المصنوع منزلياً من عمر 6 أشهر للبدء به كطعام للأطفال، وهو يستخدم كبديل للأرز، بل يمكن الاكتفاء بوجبة من الشوفان كل 5 ساعات للرضيع إلى جانب حليب الأم، وغالباً ما يُخلط الشوفان بأحد أنواع الفاكهة ليعطى فائدة أكبر.

* يفضل تجنب تداوله عند الإصابة بمشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك المريء والمعدة والأمعاء، لكنه من الحبوب التي تفسد بسرعة؛ لذلك لا يُفضل شراؤه بكميات كبيرة.

* مزيج الشوفان اللذيذ: حبة تفاح واحدة تقشر وتقطع مكعبات، ثلاثة أرباع كوب من الماء، وربع كوب من الشوفان، تُوضع التفاحة في قدر صغير ويضاف إليها الماء وتترك على نار هادئة مع التحريك؛ حتى يتم سلق التفاحة بشكل جيد، ثم يضاف الشوفان إلى القدر، مع تركه على النار مدة 5 دقائق إلى أن يتكون مزيج كثيف..وتركه حتى يبرد.

* كما يتم إعداد طبق الشوفان مع الماء والحليب كغذاء سهل تناوله للرضيع، ويتكون من كوب وربع من الماء مع نصف كوب من الشوفان.