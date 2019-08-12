الوضعيات الصحيحة لنوم الأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - تحار العديد من الأمهات الجدد في أفضل وضعية لنوم الرضيع؛ حتى لا تتعرض حياته للخطر أثناء النوم بسبب وضعية معينة تسبب له الاختناق، أو أي عرض آخر، لذلك معنا الدكتور مختار فتحي أخصائي الأطفال وحديثي الولادة ليحدثنا عن هذا الموضوع ....

الطريقة الصحيحة لنوم الأطفال الرضع:

وبحسب دراسة بالأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال (AAP) تنصح بالنوم على الظهر بالنسبة للمواليد الجدد، أو الرضع خلال السنة الأولى من عمرهم، وذلك للوقاية من متلازمة موت الرضع المفاجئ (SIDS).

وشدد "أخصائي الأطفال" على أنه من المهم أن تضع طفلك دائماً على ظهره كجزء من روتين نومه المعتاد، ففرصة الإصابة بـ SIDS مرتفعة بشكل خاص بالنسبة للأطفال الذين يوضعون أحياناً على جبهتهم الأمامية أو الجانبية .

أما الطفل الذي يتدحرج على بطنه، بمجرد أن يتمكن من تحريك نفسه من ظهره إلى الأمام والخلف مرة أخرى بمفرده، فسيكون بإمكانه إيجاد وضع نوم خاص به.

في المرات القليلة الأولى التي يتدحرج فيها إلى بطنه، عليك إرجاعه بلطف .

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امنحيه بعض الوقت للعب على بطنه أثناء استيقاظه؛ للمساعدة في تطويره، ولكن تأكدي من الإشراف عليه أثناء وجوده في المقدمة.

أهمية الروتين اليومي لنوم الطفل:

أفضل طريقة للتأكد من أن طفلك ينام على ظهره هي القيام بذلك من اليوم الأول، والاستمرار في وضعه بالسرير على ظهوره لكل يوم من النوم ليلاً ونهاراً، من المهم أيضاً أن تحافظي على روتين لطفلك؛ لأن الأطفال الذين ينامون عادة على ظهورهم، ولا ينامون في بعض الأحيان على جبهاتهم يكونون عرضة لخطر الموت المفاجئ.

وعن الخوف من أن يختنق الطفل الذي ينام على ظهره بسبب التقيؤ قال الدكتور مختار: بعض الأسر يشعرون بالقلق من أن نوم الطفل على ظهره سيكون أكثر عرضة للاختناق والقيء. لكن وحتى الآن لم يكتشف أي بحث هذا الأمر، ونحن نعلم أن الأطفال أكثر أماناً في النوم على ظهورهم.