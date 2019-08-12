فوائد الرضاعة من الحليب بعد ضخه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 أغسطس 2019 01:37 صباحاً - يفضل أن يتم إرضاع المولود لغاية عمر 6 أشهر، ولكن ماذا إن اضرت الأم أن تبتعد عن مولودها أو كان وضعها الصحي لا يسمح بالإرضاع، هنا عليها أن تعمل على ضخ الحليب.

فوائد ضخ الحليب كما يعرفك بها الدكتور محمد حسن، اختصاصي طب الأطفال:

1 – يفيد المواليد الذين يولدون بمشاكل مثل: اللسان الملتصق أو الشفاه الأرنبية، وشق الحنك. وهم الذين يستصعبون الرضاعة من الثدي.

2 - يساعد دماغك على إفراز هرمون البرولاكتين المحفز؛ لإنتاج الحليب على الرغم من أن الطفل لا يقوم بالمص من الثدي.

3 – يعجل في شفاء تورم أو التهاب الحلمتين، كما يمنع احتقان الثدي والانزعاج منه.

نصائح لضخ الحليب:

- يتم باستخدام مضخة يدوية أو كهربائية أو القيام بالأمر بنفسك، فإفراغ محتوى كلا الثديين بالضخ يوفر عليك الوقت؛ إذ يحتاج كل ثدي 7 دقائق لإفراغه، ويدر حليباً أكثر من مجرد إفراغ كل ثدي على حدة. كل ما عليك فعله هو الضخ حتى يفرغ دفق الحليب، وإن بدا الأمر صعباً فهو لا يعني عدم إنتاجك ما يكفي من الحليب، ولكنه يتطلب الممارسة فقط.

- خصصي وقتاً لإفراغ كل ثدي على حدة ما يصل نصف ساعة، وهو يعاود الامتلاء بعد 45-60 دقيقة؛ لذا حتى إن كنت ترضعين عند حاجة الطفل، فلابد أن تجدي وقتاً لضخ الحليب.

- اكتشفي ما يؤخر دفق الحليب، فقد يكون عليك تدليك صدرك أو حضن طفلك أو شم ملابسه؛ ليتم إفراز الأوكسيتوسين، وهو العنصر الكيميائي الذي يحفز خلايا الثدي.

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- تأكدي من جودة المضخة، فهي ليست بنفس المقاس، لذا جربي مقاسات رؤوس مختلفة، وعدلي ضبط المضخة.

- إن كان طفلك ينام طوال الليل فضخ الحليب بعد الانتهاء من رضاعته بساعة أو قبل النوم سيخفف من امتلاء الثديين الكبير بالحليب صباحاً، ويعزز مخزون الثلاجة.

- رغم أن كمية الحليب تختلف خلال النهار إلا أنه يحتوي على المغذيات اللازمة فاستمري بالضخ؛ للحصول على الحليب الأكثر كثافة، وإفراغ الثدي التام.

- بمجرد وضع جدول مستقر للرضاعة ستجدين أن طفلك يكتفي بالرضاعة من ثدي واحد، فيعطيك ذلك المجال لضخ حليب الثدي الآخر.

شروط حفظ حليب الثدي:

- احفظيه في حافظات معقمة في درجة حرارة 4، أو أقل لمدة 5 أيام، وإن لم تكوني متأكدة أن ثلاجتك باردة بما يكفي فليكن الاستخدام خلال 3 أيام.

- يمكنك حفظه في الفريزر لمدة تصل 6 أشهر، خزنيه في صينية مكعبات ثلج مغطاة أو عبوة صغيرة؛ حتى تتمكني من تذويبه بسرعة، وليكن تذويبه دائماً في الثلاجة والاستخدام خلال 24 ساعة من التذويب.

- لا تعيدي تجميده، وإلا ستتعبين معدة طفلك. حيث يمكنك استخدام حليب الثدي مباشرة من الثلاجة، أو تسخينه إلى درجة حرارة الجسم بوضع زجاجة الإرضاع في ماء فاتر.

- لا تضعيه في الميكرويف؛ ليسخن أو يذوب فذلك يدمر العناصر المغذية، ويعرض لسان الطفل للحرق.

- تخلصي من أي حليب زائد بعد انتهاء الإرضاع.