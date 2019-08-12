شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 3 طرق صحية.. عالجى اسمرار المناطق الحساسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اسمرار المناطق الحساسة من أبرز المشاكل المزعجة التى تعانى منها السيدات دائما وتسبب لهن الضيق والتوتر، قد تضطر البعض منهن فى وضع الكريمات والعلاجات التى تحتوى على نسبة عالية من المواد الكيميائية التى تسبب التهابات شديدة، لذلك ذكر موقع biomedj بعض الطرق الطبيعية التى تعمل على تفتيح الأماكن الداكنة وهى:

العسل والليمون



ليمون وعسل

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يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر التى تعمل على تفتيح الأماكن الداكنة كما يعمل العسل الابيض على ترطيب البشرة والحد من الالتهاب والاسمرار، وذلك عن طريق خلط العسل مع الليمون وتطبيقه على المنطقة المراد تفتيحها، ثم غسله بالمياه الفاترة.

كربونات الصوديوم

تحتوى كربونات الصوديوم على العديد من الفيتامينات التى تعمل على تفتيح المناطق الداكنة فى الجسم وذلك عن طريق تطبيق معلقة من المياه على معلقة كربونات الصوديوم وتطبيق الخليط على المنطقة المصابة بالاسمرار لمدة خمس دقائق ، ثم غسله بالمياه الفاترة.

زيت اللوز

يحتوى زيت اللوز على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل تفتيح الأماكن الداكنة وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين aوe وبعض العناصر التى تعمل على التفتيح والترطيب ، فينصح بتدليك المنطقة الحساسة بزيت اللوز مرتين فى الاسبوع.