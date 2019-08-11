شكرا لقرائتكم خبر عن كُل فتة واتمشى فى العيد.. اعرف فوائد المشى بعد تناول الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المشى من الرياضات الهامة لصحتك، خاصة بعد تناول الطعام، ومع دخول عيد الأضحى المبارك وتناول الفتة واللحوم والأطعمة المليئة بالسعرات الحرارية فإن المشى من الرياضات الهامة ذات الفوائد الصحية، من خلال هذا التقرير نتعرف على فوائد المشى بعد تناول الطعام، بحسب ما ذكر موقع Health.



فوائد المشى لصحتك

فوائد المشى بعد تناول الطعام1-المشى يساعد على تقليل الدهون في الجسم

المشي هو النشاط البدني المثالي لحرق الدهون في الجسم، لأنه يحافظ على معدل ضربات القلب بنسبة 65 ٪ من الحد الأقصى لمعدل ضربات القلب، وبالتالي ، فإنه يضمن استخدام الدهون في الجسم كوقود أساسي ويحرق الدهون ويحافظ على كتلة العضلات.

2- يزيد من هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة

السيروتونين هو ناقل عصبي أساسي يعمل على تحسين المزاج، ويرتبط نقص السيروتونين بعدة اضطرابات نفسية مثل الاكتئاب واضطرابات الأكل، كما أن التعرض لأشعة الشمس والنشاط البدني يزيد من إنتاج السيروتونين.

3- يعزز فيتامين (د)

فيتامين (د) ضروري للحفاظ على صحة جيدة في العظام وتقوية المناعة، التعرض لأشعة الشمس ضروري للحصول على ما يكفي من فيتامين (د) ، والمشي يساعدك على التعرض لأشعة الشمس.

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4- يخفض ضغط الدم

المشى وسيلة مثالية للحفاظ على ضغط الدم وتوصي منظمة الصحة العالمية بالمشى لمدة 150 دقيقة على الأقل في الأسبوع، لأن ممارسة النشاط البدني فى الهواء يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ضمن الحدود الطبيعية.

5- يضبط مستويات السكر في الدم

المشي يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية، هذا بسبب زيادة الطاقة وحساسية الأنسولين على مدار 24-48 ساعة التالية بعد ممارسة النشاط البدني، وبالتالي ، قد يقلل من خطر مرض السكري من النوع الثانى.