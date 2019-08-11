شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الزهايمر.. 10 أشياء تسبب فقدان الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرٌ من الناس يحدث لهم من حين لآخر نوبات من النسيان أو فقدان الذاكرة، وهو ما يجعلنا نشعر بالخوف من الإصابة بالزهايمر، ولكن هناك أشياء أخرى يمكن أن تسبب فقدان الذاكرة وليس فقط الزهايمر نتعرف على هذه الأشياء فى السطور التالية، وفقاً لموقع Very well mind.





أشياء تسبب فقدان الذاكرة والنسيانلأن عقولنا وجسمنا مرتبطان ويؤثران على بعضهما البعض، يمكن أن تؤثر عواطفنا وأفكارنا على عقولنا، إن الطاقة التى يتطلبها التعامل مع بعض المشاعر أو ضغوط الحياة يمكن أن تعوق تخزين أو تذكر التفاصيل. 1- الضغط العصبىقد يؤدى الإجهاد المفرط إلى زيادة الضغط على عقولنا وهو ما يؤدى إلى النسيان، الإجهاد الحاد على المدى القصير يمكن أن يؤدى إلى مشكلة مؤقتة فى الذاكرة، إلا أن التعرض المزمن والطويل الأمد للضغط قد يزيد من خطر الإصابة بالخرف، لذا يجب تجنب هذا الضغط العصبى واتباع تقنيات الاسترخاء. 2- الاكتئاب يمكن أن يضعف الاكتئاب العقل ويسبب عدم اهتمام وتفقد التركيز والوعى، قد يكون عقلك ومشاعرك مثقلة لدرجة أنك لا تستطيع أن تولى الكثير من الاهتمام لما يحدث، نتيجة لذلك، من الصعب تذكر شيء لم تهتم به.