شكرا لقرائتكم خبر عن اهتمى بجمالك.. فيتامينات مهمة لصحة وحيوية بشرتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جمال البشرة ونضارتها يعتمد على احتواء الجسم على نسبة عالية من الفيتامينات التى تحافظ على جمال صحة الجلد وحمايته من الالتهابات وتؤخرعملية الشيخوخة، لذلك هناك بعض الفيتامينات الضرورية لصحة البشرة وحسب ما ذكره موقع webmd فهى:

فيتامين A

يعتبر فيتامين أ من أبرز الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة، كما انه يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على التئام الجروح، وهناك بعض الأطعمة التى تحتوى على فيتامين أ وهى"الخضروات الورقية، تاجزر، القرع، الكبد".

فيتامينE

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البشرة

يحتوى على المواد المضادة للأكسدة وبعض العناصر الضرورية لصحة البشرة والتى تعمل على نضارته وحمايته من التجاعيد وحب الشباب والبثور السوداء ويوجد في"الخضراوات الورقية، زيت الزيتون، اللوز".

فيتامين C

يعتبر فيتامين سى من الفيتامينات الضرورية التى تحارب علامات التجاعيد والشيخوخة، حيث يحتوى على الكولاجين وبعض المواد التى تساعد على نضارة وترطيب البشرة، كما يساعد على تفتيحها وحمايتها من البقع الداكنة.

فيتامين B

من أفضل أنواع الفيتامينات التى تعمل على نضاربة وجمال البشرة وحمايتها من علامات التمدد والبقع الداكنة، ويوجد فى المكسرات والزبيب وصفار البيض.