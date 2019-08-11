5 مشروبات تساعدك على التخلص من دهون اللحم

مع حلول عيد الأضحى المبارك يتناول كثير منا لحوم الأضحية، والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون، ما يؤدي إلى تراكمها في مناطق مختلفة من الجسم، وزيادة الوزن.

الدكتورة آمال فتحي، المتخصصة في التغذية بمصر، تذكّر قراء "العين الإخبارية" بـ5 مشروبات وسوائل طبيعية، تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية.

1- الديتوكس

هناك بعض المواد الغذائية التي تساهم، عند إضافة الماء إليها، في تقليل دهون البطن، وأهمها شرائح الليمون مع الماء، ومكعبات الثلج، وكذلك الخيار والنعناع، ويتم تناول هذا الخليط على مدار اليوم لمدة لا تقل عن أسبوعين.

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2- الشاي الأخضر

يُفضَّل أن يكون بدون سكر للتخلص من الدهون وزيادة معدلات الحرق، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على إزالة دهون البطن.

3- عصير الليمون

يعدّ من المشروبات المهمة التي تخفّض نسبة السكر في الدم وتنتج "الأنسولين"، ما يتيح حرق الدهون، كما أن تناول الحمضيات قبل الطعام يعين على فقدان الوزن بمقدار 2 كيلوجرام شهرياً، وفق آخر الأبحاث.

4- القرفة

يعمل مشروب القرفة الساخن على رفع درجة حرارة الجسم عبر تنشيط الدورة الدموية، فيكون له القدرة على زيادة عملية التمثيل الغذائي، ومن ثم حرق نسبة أكبر من الدهون المتراكمة في الجسم، الأمر الذي ينقِص الوزن.

5- الشاي المثلج بالنعناع

يعمل على تسهيل الهضم، خاصة عند تناول وجبة بها كميات من الدهون، كما يتيح التخلص من انتفاخ البطن أو تكوين الغازات.