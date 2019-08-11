شكرا لقرائتكم خبر عن حاجاتك ليك لوحدك.. 6 حاجات شخصية مينفعش حد يستعملها غيرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

"اوعى تشرب مكان حد"، هى الجملة التى كانت ترددها بعض الامهات لأطفالهن دائما كنوع من الحفاظ على صحتهم وحمايتهم من الفيروسات والعدوى، فهناك العديد من الادوات الشخصية التى ينصح بعدم تبادلها من شخص لاخر منعا لانتشار الأمراض.

وحسب ما ذكره موقع shape فأن ابرز هذه الاشياء هى:

مضادات العرق

ينصح بعدم تبادل مضادات العرق من شخص لاخر فقد يسبب ذلك نقل الجراثيم والبكتيريا والفطريات.



مضادات العرق

أدوات التجميل

فتبادل أدوات التجميل وخصوصا احمر الشفاه قد ينقل العديد من الأمراض ومنها عدوى الهربس، كما ينقل البودر والايشادو التهابات وفطريات فى الجلد.

شفرات الحلاقة

ينصح بعد تبادل شفرات الحلاقة من شخص لاخر وذلك لعدم انتقال الجراثيم والفيروسات.

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فرشاة الأسنان

تبادل فرشاة الأسنان من أكثر الطرق التى تنتقل عن طريقها الجراثيم والعدوى وخصوصا فيرس سى.

المناشف

يجب أن يكون لكل شخص منشفة خاصة به وذلك للوقاية من انتشار العدوى والالتهابات الجلدية والفطريات.



سمعات الاذن

سماعات الأذن

تبادل سماعات الأذن يسبب انتقال البكتيريا والفطريات، لذلك ينصح بعدم تبادل سماعات الأذن.