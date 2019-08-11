شكرا لقرائتكم خبر عن لو أظافرك اتلونت بالأبيض أو الأزرق.. خلى بالك قد تكون علامة لأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن أظافرك قد تخبر الكثير عن صحتك العامة؟ خاصة عند تغير لونها الذى قد يدل على ما يجري في جسمك.

يمكن أن يظهر تغير لون أظافرك ما إذا كنت تعاني من عدوى أو مرض خطير أو نوع من نقص فى فيتامين ما، لذا يجب عليك دائمًا التحقق من لون أظافرك وإذا لاحظت شيئًا غريبًا، فيجب عليك استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كنت بصحة جيدة أم لا.

ووفقا لتقرير موقع " webmd" نعرض كل لون ودلالته على صحتك :



بقع بيضاء على الاظافر

اللون الأبيض

إذا كانت أظافرك تبدو باهتة أو بيضاء، فقد يعنى ذلك أنك تعاني من فقر الدم أو أمراض الكبد، ويمكن أن يعني أيضا مرض السكر، وأمراض القلب أو نقص التغذية.

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الأظافر الصفراء

إذا كنت تستخدم منتجات كيميائية مثل الأصباغ، فقد تبدو أظافرك صفراء بعض الشيء، لكن إذا لم يختف بعد بضعة أيام، فقد يعني ذلك شيئًا خطيرًا، قد يعني ذلك أنك تعاني من نقص في الفيتامينات المعدنية أو أيضًا أحد أعراض مرض صحي خطير مثل الغدة الدرقية أو السكر أو الصدفية.

الأظافر الزرقاء

قد يؤدي الطقس البارد إلى تحول الأظافر إلى اللون الأزرق لأن درجة الحرارة الباردة تقيد الأوعية الدموية، مما يجعل من الصعب على الدم الوصول إلى أظافرك، و يمكن أن يكون سبب مشاكل في رئتيك والقلب والأوعية الدموية.



تغير لون الأظافر

ظهور خطوط داكنة على الأظافر

ظهور خطوط داكنة على الأظافر يمكن أن يكون لأسباب مختلفة، فهو أمر شائع عندما تنفجر الأوعية الدموية تحت ظفرتك بسبب إصابة ، اما الحالات الأخرى التي قد تشمل أمراض القلب، والصدفية، والذئبة، وفطريات الأظافر، ومرض رينود ، وأمراض الكلى أو أمراض الرئة.