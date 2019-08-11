شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات بتعمليها هتأخر فرص الإنجاب عندك.. خلى بالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "متجوزة بقالى كتير ولسا مفيش حمل"، هى المشكلة التى تعانى منها عدد كبير من السيدات، قد يكون ذلك بسبب الإصابة ببعض الأمراض التى تعيق الحمل ومنها انسداد قناة فالوب أو تكيسات المبايض وقد لا يوجد سبب من الأساس وما هى إلا مسألة وقت.

ولكن هناك بعض الأخطاء التى تقع فيها السيدات وتؤثر على الانجاب وتسبب تأخر الحمل وحسب ما ذكره موقع msdmanualsفهى:



العقم

1:التدخين، واحد من أبرز العادات السيئة التى تؤثر على الانجاب عند الطرفين المرأة والرجل ، حيث يحتوى على مواد كيميائية تؤثر على الخصوبة وتعيق الحمل.

2:الافراط من تناول المشروبات الكحولية يؤثر على خصوبة المرأة ويعيق الحمل.

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3:عدم الحصول على قسط كافى من النوم قد يؤثر على الخصوبة وافراز الهرمونات المسئولة عن الحمل.

4:الاكثار من شرب الكافيين يؤثر على صحة وجودة المبايض ويؤثر على الحمل.

5: الافراط فى تناول الوجبات السريعة التى تسبب دهون الجسم وتكيسات المبايض.

6:الاثار الجانبية لبعض الأدوية قد تعيق حدوث الحمل وتؤثر على الخصوبة.