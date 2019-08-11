لو مرهق نفسيا.. 4 طرق تساعدك على التخلص من هذه الحالة

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طرق تساعدك على التغلب على الإرهاق النفسى
1- تعلم أن تقول لانواجه الكثير من الأمور فى حياتنا من هواتفنا المحمولة التى تستهلكنا والرسائل التى تنشغل بالرد عليها، علاوة على المشاكل الأسرية أو الأمراض أو المشاكل المادية أو غيرها، كل هذه الأمور تشكل إجهاد وضغط نفسى علينا، فلماذا لا نقول "لا" لأى شىء قد يستنزف وقتنا بدون داعٍ، عندما تشعر أنك تواجه كثير من الضغوط قل لا، حتى تتمكن من التقاط أنفاسك واستعادة إحساسك بالسيطرة، تدرب على قول "لا" دون الشعور بالذنب أو الدفاع عن نفسك، قدم تفسيرات وليس أعذارا. 2- أعط نفسك استراحة
قد يكون من الطبيعي أن تأخذ قسطًا من الراحة عندما تكون مرهقًا نفسياً، حتى لا تضيف المزيد من الضغط على نفسك، ووفقاً لبحث أجرته جامعة هارفارد الأمريكية فإن ما لا يقل عن 20 دقيقة من التوقف عن العمل وأخذ استراحة يمكن أن يمنع أو يعالج أعراض الإجهاد بنسبة 50% تقريبًا. يمكنك قراءة مجلة لمدة خمس دقائق فى الصباح، ولعب كلمات متقاطعة مع الأصدقاء لمدة 10 دقائق بعد الغداء، الجلوس وتناول كوبا من الشاي دون إرسال رسائل نصية أو التحدث على الهاتف لمدة خمس دقائق قبل أن تذهب إلى المنزل بعد العمل.
تعب نفسى
يمكنك أن تغمض عينيك وتسترخي تدريجيًا لمدة 10 دقائق قبل أن تغادر السرير في الصباح وتتأمل لمدة 10 دقائق قبل أن تدخل الفراش ليلًا.
الاستحمام بماء دافئ، الرقص، الاستماع للموسيقى، اليوجا، المشى، الجرى، الدراجة ، وقراءة كتاب.. كلها من الأنشطة التى تساعدك على الاسترخاء وتقلل افراز الأدرينالين، يمكنك التركيز على الوقت الحاضر، بدلاً من إعادة ضغوط الماضي أو الاحتمالات المستقبلية.
3- غير أفكاركهل تعلم أن مشاعرك يمكن أن تكون نتيجة لأفكارك وسلوكياتك، وليس فقط السبب، لذلك يمكنك محاربة الإرهاق العاطفي عن طريق اختيار كل من أفكارك وسلوكياتك بعناية.
ابدأ بأفكارك، تحدث مع نفسك بشكل إيجابى قل لنفسك جمل مثل "سأكون بخير"، قد لا يستمع عقلك إلى تطمينات الآخرين، لكنه يستمع إليك، تصرف كما لو أن كل شيء طبيعي، كما لو كان لديك طاقة، كما لو كنت ترغب في الذهاب إلى العمل، ويمكنك فعل ذلك بالفعل، بدلاً من هرمونات الإجهاد التي تبقيك مستيقظاً وتسبب الأرق.
4- لا تركز على المشاكلالمشكلات الصعبة هي حقيقة من حقائق الحياة ولا تحدث لك فقط، لذا إذا كنت تلقي باللوم على نفسك وتركز على ما كان يجب عليك فعله أو كان بإمكانك فعله بطريقة مختلفة، ابتعد عن هذا يجب أن تسامح نفسك، ولا تجعلك هذه المشكلة تشعر بأنك أسوأ.
تحدث مع أحد المقربين للحصول على الدعم وضبط أفكارك ومشاعرك ، وفهمها بشكل أفضل.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.