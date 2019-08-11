شكرا لقرائتكم خبر عن لو مرهق نفسيا.. 4 طرق تساعدك على التخلص من هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإجهاد من الأشياء الشائعة بشكل كبير نتيجة كثرة ضغوط الحياة والتوتر، وهذا الإجهاد قد يسبب الإرهاق النفسى، عندما تتداخل الضغوط وتفقد إحساسك بالسيطرة، وهو ما يؤدى لزيادة إفراز جسمك للأدرينالين أو هرمون التوتر، ويعمل الأدرينالين على وضع عقلك وجسمك في حالة تأهب، إذا استمر الجسم فى إفراز هرمونات التوتر قد يؤدى هذا إلى استنزاف طاقتك ويؤثر على صحتك بالسلب، فى وهذا التقرير نقدم لك استراتيجيات تساعدك على التغلب على الإجهاد والإرهاق النفسى، بحسب موقع psychologytoday.

طرق تساعدك على التغلب على الإرهاق النفسى 1- تعلم أن تقول لانواجه الكثير من الأمور فى حياتنا من هواتفنا المحمولة التى تستهلكنا والرسائل التى تنشغل بالرد عليها، علاوة على المشاكل الأسرية أو الأمراض أو المشاكل المادية أو غيرها، كل هذه الأمور تشكل إجهاد وضغط نفسى علينا، فلماذا لا نقول "لا" لأى شىء قد يستنزف وقتنا بدون داعٍ، عندما تشعر أنك تواجه كثير من الضغوط قل لا، حتى تتمكن من التقاط أنفاسك واستعادة إحساسك بالسيطرة، تدرب على قول "لا" دون الشعور بالذنب أو الدفاع عن نفسك، قدم تفسيرات وليس أعذارا. 2- أعط نفسك استراحة قد يكون من الطبيعي أن تأخذ قسطًا من الراحة عندما تكون مرهقًا نفسياً، حتى لا تضيف المزيد من الضغط على نفسك، ووفقاً لبحث أجرته جامعة هارفارد الأمريكية فإن ما لا يقل عن 20 دقيقة من التوقف عن العمل وأخذ استراحة يمكن أن يمنع أو يعالج أعراض الإجهاد بنسبة 50% تقريبًا. يمكنك قراءة مجلة لمدة خمس دقائق فى الصباح، ولعب كلمات متقاطعة مع الأصدقاء لمدة 10 دقائق بعد الغداء، الجلوس وتناول كوبا من الشاي دون إرسال رسائل نصية أو التحدث على الهاتف لمدة خمس دقائق قبل أن تذهب إلى المنزل بعد العمل.



تعب نفسى

يمكنك أن تغمض عينيك وتسترخي تدريجيًا لمدة 10 دقائق قبل أن تغادر السرير في الصباح وتتأمل لمدة 10 دقائق قبل أن تدخل الفراش ليلًا.

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الاستحمام بماء دافئ، الرقص، الاستماع للموسيقى، اليوجا، المشى، الجرى، الدراجة ، وقراءة كتاب.. كلها من الأنشطة التى تساعدك على الاسترخاء وتقلل افراز الأدرينالين، يمكنك التركيز على الوقت الحاضر، بدلاً من إعادة ضغوط الماضي أو الاحتمالات المستقبلية.





ابدأ بأفكارك، تحدث مع نفسك بشكل إيجابى قل لنفسك جمل مثل "سأكون بخير"، قد لا يستمع عقلك إلى تطمينات الآخرين، لكنه يستمع إليك، تصرف كما لو أن كل شيء طبيعي، كما لو كان لديك طاقة، كما لو كنت ترغب في الذهاب إلى العمل، ويمكنك فعل ذلك بالفعل، بدلاً من هرمونات الإجهاد التي تبقيك مستيقظاً وتسبب الأرق.





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