شكرا لقرائتكم خبر عن متلازمة "سكيتر" رد الفعل التحسسى للدغات البعوض.. اعرف أعراضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن البعوض يعتبر من أهم ناقلات فيروسات حمى الضنك والملاريا والزيكا وكلها أمراض تهدد الحياة، وفى حين أن هذه الأمراض معروفة بشكل شائع، إلا أن هناك حساسية واحدة من البعوض لم تكن قد سمعت عنها وهى متلازمة سكيتر.

أعراض خطيرة وردود الفعل التحسسية

لدغات البعوض يمكن أن تسبب الحساسية الشديدة التى تشمل أعراضها الأولية:

الحكة فى مساحة أكبر على الجلد.

كدمات حول لسعة البعوض.

ظهور بثور تشبه خلايا النحل بالقرب من اللدغة.

التهاب الأوعية اللمفاوية.

ولكن إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية، فاستشر الطبيب على الفور فقد تشير إلى خطر شديد:

الصداع الشديد.

الحمى.

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القيء.

الغثيان.

طفح جلدي.

حساسية للضوء.

ضعف العضلات



لدغات الناموس

الفرق بين متلازمة سكيتر وعدوى الجلد

علامات الإصابة بالجلد بعد لدغة الحشرات ومتلازمة السكيتر هى نفسها تقريبا وهى الحكة، والاحمرار، وتورم الجلد، والألم ، وهى أعراض شائعة التى قد تربكك سواء كانت عدوى أم حساسية، ولكن بينما تحدث عدوى البعوض بعد أيام قليلة من اللدغة ، تحدث متلازمة السكيتر على الفور.

كلاهما مختلفان ولكنهما مرتبطان بطريقة أو بأخرى لأن ضحايا متلازمة السكيتر معرضون لخطر الإصابة بعدوى الجلد، فعندما يقوم الناس بخدش جلدهم من الحكة ، فإنه يؤدى إلى تدهور حالة الجلد وهذا يؤثر على عملية الشفاء، وبالتالى قد تؤدى هذه الحساسية إلى إصابة الجلد بجروح.