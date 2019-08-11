شكرا لقرائتكم خبر عن "حج بصحة ".. 10 نصائح مهمة للحاج أثناء تأدية فريضة الحج لتجنب الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة السعودية، من خلال موقعها الإلكترونى، تحت عنوان "حج بصحة، بعض الإرشادات الضرورية للحاج من بداية الحج، وحتى الوصول إلى أرض الوطن بسلام، مؤكدة أن الحج هو واحد من أكبر التجمعات البشرية الحاشدة في العالم، حيث يصل الى المملكة العربية السعودية، حوالي 2 مليون و300 ألف شخص من شتى أنحاء العالم يجتمعون في نفس المكان والزمان.



الحج

وقال الموقع لقد خصصت السلطات الصحية السعودية 30 ألف من الطواقم الصحية من مختلف التخصصات لتقديم الرعاية الصحية للحجاج من خلال شبكة من المستشفيات، والمراكز الصحية، والعيادات المتنقلة، وسيارات الإسعاف، والإجلاء الطبي الطائر، كما أطلقت السلطات حملات للتوعية قبل موسم الحج وفي أثنائه، واتخذت مع بلدان أخرى ترتيبات مناسبة لتنفيذ الاشتراطات الصحية قبل وأثناء موسم الحج.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية استقبلت الحجاج من الخارج عبر موانئها الجوية، والبحرية، والبرية الرئيسية، بالإضافة إلى ما يقرب من 500 ألف حاج سعودي أو من المقيمين بالمملكة.

وتقدم وزارة الصحة السعودية بعض الإرشادات الضرورية للحجاج أثناء الحج تحت عنوان "حج بصحة "تتعلق بالنظافة الشخصية ..تعرف عليها..

أولا : استخدام الكمامات للوقاية من أمراض الجهاز التنفسى، وخاصة بالنسبة لمرضى الربو وأصحاب المناعة الضعيفة.

ثانيا : غسل اليدين قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام الحمام، وبعد العطس، أو الكحة، وعند القدوم إلى مقر الإقامة، واستخدام المناديل لتغطية الأنف والفم أثناء الكحة او العطس.

ثالثا : رمى المناديل فى سلة المهملات، واستخدام الذراع إذا لم تجد مناديل عند العطس.

Advertisements

رابعا : ارتداء ملابس نظيفة لتجنب التسلخات. خامسا :تنظيف مقر الإقامة يوميا.

سادسا : نظافة الفم والأسنان يوميا.

سابعا : عند الحلاقة وبعد أداء المناسك، تجنب حلاقى الطرق، وأدوات الآخرين، وعدم استخدام الشبة، ويجب عليك الحلاقة عند حلاق مرخص وغسل يديه قبل الحلاقة، واستخدام أمواس الحلاقة مرة واحدة فقط.

ثامنا : تجنب الإجهاد الحرارى وتغطية الرأس عند المشى فى الشمس.

تاسعا : تناول الأطعمة الصحية وتجنب الدهون والأكلات الدسمة.

عاشرا : شرب السوائل بكثرة وخصوصا الماء لتعويض ما تم فقده من عرق أثناء المشى.